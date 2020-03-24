13:01 | 24.03.2020
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У Чортківському районі дезінфікують громадські криниці

Irena 3 Views Прокоментуй!

У зв’язку із режимом надзвичайної ситуації на Тернопільщині, Держпродспоживслужба посилила державний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів. Працівники Держпродспоживслужби спільно з представниками влади розпочали комісійні перевірки, об’їзди комунальних підприємств, водозаборів.

Станом на 23 березня фахівці перевірили роботу водозаборів та об’єктів централізованого водопостачання у містах Шумськ, Ланівці, Зборів, Збараж, Чортків, Кременець; селах: Колодно, Зборівського району та Чернихівці, Збаразького району; ОТГ: Озернянська, Зборівського району, Вишнівецька, Збаразького району, Купчинецька та Козлівська, Козівського району.

Проведені дезінфекційні заходи на Ланівецькому водозаборі. ТОКП «Профдезинфекція» в Чортківському районі розпочала профілактичну дезінфекцію громадських криниць.

Наразі питання водопостачання перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

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