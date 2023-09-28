Квіти, пакети, картини, – на що тратила гроші тернополян місцева влада

Журналісти «20 хвилин» проаналізували закупівлі Тернопільської міської ради та її управлінь. Що та у кого купували для подарунків та нагороджень? З якими підприємцями найчастіше укладають договори? Про це у матеріалі. Вони вивчили відкриті дані платформи державних закупівель dzo.com.ua від початку року. Чимало коштів витратили на різні подарунки, сувеніри, квіти, які міська влада та представники управлінь роздають на різні свята.

Грамоти та подарунки

Від початку року міська рада проводила закупівлі різної сувенірної продукції для подарунків.

Зокрема, у лютому провели закупівлю 73 термосів з нанесенням на 40 077 гривень у ФОП Бондаренка Д. А. Це 549 гривень за термос.

Також купили 120 букетів на 60 000 грн. Це 500 грн за букет. Купували квіти у підприємиці Оксани Болєщук – дружини першого заступника голови обласної ради Володимира Болєщука.

У лютому міська рада уклала договір з ФОП Паляницею В. А. на купівлю 1000 вітальних листівок на суму 40 000 грн. Це по 40 гривень за одну листівку. Також міська рада уклала договір з цим підприємцем на купівлю пакетів з логотипами на суму 32 080 грн за 590 пакетів. Це приблизно 54 грн за штуку.

Для нагородження провели закупівлю «Нагородних знаків міського голови» з футлярами. Це 140 відзнак на суму 18 200 грн (130 грн за штуку). Також придбали 165 відзнак з футлярами «Почесний громадянин міста Тернополя» на уму 140 250 грн. Це 850 гривень за штуку. Замовляли їх у ТОВ «Компанія Флагман». Закупівлю проводили у вигляді відкритого аукціону у березні. Однак участь у торгах взяла лише одна компанія.

Міська рада у травні провела аукціон на закупівлю подяк міського голови (2000 шт) та грамот Тернопільської міської ради (500 шт). Закупівлю провели у форматі аукціону. Участь взяли три компанії. Перемогла компанія ТОВ «ТЕРНО-ГРАФ». Вони запропонували виконати замовлення за 38 100 грн. Очікувана вартість виконання замовлення спершу була 50 тис. гривень. Тобто майже 12 тис. гривень вдалось зекономити завдяки проведенню відкритих торгів.

Також міська рада оголошувала про закупівлю брендованих светрів на суму 99 990 гривень (55 штук). Це 1818 гривень за светр. На сайті державних закупівель вказано, що закупівля завершена, договір уклали з ФОП Войтович С. В. Однак копій укладених договорів не опублікували.

Така ж ситуація з проведенням закупівлі брендованих футболок. Закупівлю футболок та светрів провели в один день. Також уклали договір з ФОП Войтович на закупівлю 100 футболок на 50 000 грн (500 грн/шт). На сайті закупівель вказано, що договір укладено, однак його не опублікували.

Ми звернулися до міської ради з інформаційним запитом для уточнення цієї інформації. Для кого закупили светри та футболки та чому не опублікували укладений договір? Більше згодом!

Купували сувеніри та картини

Чимало закупівель від початку року провело Управління стратегічного розвитку міста. На сайті державних закупівель, станом на 19 серпня, від початку року управління організувало понад 50 закупівель. Це сувенірна продукція, рушники, набори для кави, сервізи, картини з бурштину, солодощі, пакети з вишивкою для пакування.

Як ми помітили, подарунки та сувеніри купували тоді, коли виникала потреба, а не завчасно на кілька місяців вперед, тож закупівель на кілька сотень або тисяч гривень було чимало. Всі ці закупівлі проводили без аукціону. Також на сайті закупівель не публікували копії укладених договорів.

Сувенірну продукцію, пакети, рушники, картини, набори для кави, чайні набори – все це купували у ФОП Кухарука С. М.

До прикладу, від початку року закупили 182 пакети з вишивкою для сувенірної продукції на загальну супу 6370 грн. Це 35 гривень за пакет.

Також у підприємця придбали 311 комплектів сувенірів на суму 86 785 гривень. Що саме купували – не вказано, оскільки не опублікували копії договорів.

Також купили 14 картин з бурштину на суму 11 900 грн. Ціна однієї картини – 850 грн.

50 наборів для кави обійшлися у 8750 грн – це по 175 грн за набір.

Ще 32 упаковки рушників коштували 10 880 грн. Це 340 гривень за упаковку.

Закупили 20 чайних наборів з орнаментом «Тернопіль» на 2600 гривень – 130 грн за комплект.

Також управління придбало 200 книг «Тернопіль. Відкриймо разом» на 24850 грн. Це приблизно 124 гривні за книгу.

104 набори кондитерських виробів придбали ПАТ «Тера» на суму 3861 грн.

Нагороди та сувеніри для спортивних заходів

Понад 20 закупівель провели в Управлінні розвитку спорту та фізичної культури. Купували атрибутику для нагород – грамоти, медалі, кубки. Загалом від початку року провели закупівель на суму 26928 гривень. Купували цю продукцію у різних підприємців – Людмили Небесної, Сергія Гаталяка, Володимира Юдкіна. Яка точна кількість грамот, медалей та кубків та їх ціна за одиницю – невідомо, оскільки управління не публікує копії договорів на сайті державних закупівель.

Також замовляли різну сувенірну продукцію з назвами заходів. Наприклад – у підприємиці Ольги Городецької цьогоріч тричі замовляли сумки з назвою заходу. Загалом придбали 326 сумок на 48 900 грн. Це 150 гривень за сумку.

Також купували силіконові браслети, вінілові наклейки, магніти та іншу сувенірну продукцію з назвами заходів. Ми підрахували, що лише за цей рік таких сувенірів замовили на понад 108 тис. гривень.

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