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У Тернополі 19 листопада щороку вшановуватимуть пам’ять жертв російської агресії

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У Тернополі 19 листопада стане днем вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Відповідне рішення про щорічне проведення меморіальних заходів анонсувала Тернопільська міська рада.

Цього дня у громаді проводитимуть загальноміську хвилину мовчання, покладатимуть квіти до місць поховань, пам’ятних знаків і меморіальних об’єктів.

У міській раді зазначають, що 19 листопада має стати днем спільної скорботи, пам’яті та шани до всіх невинних жертв війни.

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