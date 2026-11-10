Замість Михайла Головка: у Тернопільській облраді зареєстрували нову депутатку зі Збаража

10 листопада під час третього пленарного засідання дев’ятої сесії Тернопільської обласної ради оголосили постанову територіальної виборчої комісії про реєстрацію нової депутатки — Наталії Горичук.

Вона зайшла до обласної ради замість Михайла Головка, якого було обрано за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації ВО «Свобода».

Відповідно до постанови ТВК, Наталію Горичук визнали депутаткою Тернопільської обласної ради, обраною в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Наталія Горичук народилася 23 липня 1977 року. Має вищу освіту, є членкинею ВО «Свобода».

Працює директоркою Збаразького районного комунального територіального центру соціального обслуговування. Проживає у Збаражі Тернопільського району.