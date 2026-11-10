Тернопільська облрада вирішила об’єднати дві спортивні школи: що буде з тренерами та фінансуванням

10 листопада на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали реорганізацію обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Її приєднають до Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Правонаступником майна, прав та обов’язків обласної дитячо-юнацької спортивної школи стане Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з літніх видів спорту.

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух пояснив, що рішення ухвалили після аналізу ефективності використання бюджетних коштів.

За його словами, на утримання обласної дитячо-юнацької спортивної школи щороку витрачали близько 10 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів ішла на утримання управлінського та адміністративного персоналу.

Водночас у закладі працюють тренери, які якісно готують молодих спортсменів. Їм запропонували перейти до спортивної школи з літніх видів спорту. У разі переходу за тренерами збережеться фінансування.

Тарас Пастух наголосив, що кошти, які вивільнять завдяки реорганізації, не вилучатимуть зі спортивної галузі. Їх планують спрямувати на придбання спортивного інвентарю або збільшення підтримки тренерів, які працюють із молоддю.

«Сьогодні мова не йде про закриття чогось. Мова йде про організацію власне управлінської складової в наших установах», — зазначив начальник ОВА.

Таким чином, реорганізація передбачає об’єднання двох комунальних закладів, оптимізацію адміністративних витрат і можливість перерозподілу коштів на потреби спортивної підготовки дітей та молоді.