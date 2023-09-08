З 9 вересня буде повністю перекрито рух транспорту на вул. Євгена Коновальця

У зв’язку з поточним ремонтом дорожнього покриття на перехресті вул. Євгена Коновальця-Іллі Рєпіна, 9 вересня з 9:00 год буде повністю перекрито рух транспорту на вул. Євгена Коновальця з двох сторін. Попередньо рух на цій вулиці буде перекрито до 11 вересня 20:00 год.

На цій ділянці буде проводитись фрезерування асфальтобетонного покриття. За сприятливих умов у неділю, 10 вересня, заплановано виконати влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Євгена Коновальця.

До уваги водіїв, проїзд від Станції швидкої медичної допомоги, що на вул. Іллі Рєпіна та прилеглих будинків, буде проводитись через територію ОСББ вул. Михайла Вербицького №12 та №28

Прохання до учасників дорожнього руху бути уважними у місцях проведення ремонтних робіт та завчасно обирати маршрути руху.