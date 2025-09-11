У Тернополі розкрили крадіжку велосипеда: підозрюваний затриманий

Працівники кримінальної поліції Тернополя оперативно розкрили крадіжку дитячого велосипеда, який був викрадений зі сходової клітки багатоповерхівки. 36-річний місцевий мешканець звернувся до правоохоронців з повідомленням про крадіжку, зазначивши, що двоколісний транспорт не був пристебнутий, і саме це використав зловмисник.

Збитки, завдані потерпілому, оцінюються в 6000 гривень. Оперативники впродовж доби встановили особу правопорушника — 37-річного тернополянина, який вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та має кримінальне минуле.

Підозра за крадіжку у воєнний час

Слідчі поліції повідомили підозру фігуранту у вчиненні крадіжки, передбаченої ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліція нагадує про пильність

Поліцейські наголошують, що більшість крадіжок велосипедів відбуваються через необережність їх власників. Вони закликають не залишати транспорт без нагляду і використовувати надійні замки для забезпечення безпеки.

Триває розслідування в рамках кримінального провадження.