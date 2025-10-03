У Тернополі псевдо-антикорупціонер у військовій формі намагався прорватися у школу

У День захисників України до однієї з тернопільських шкіл прийшов чоловік, який заявив, що має інформацію про корупцію в закладі. Чоловік був одягнений у повну військову форму, мав на голові “оселедець” і шеврон із написом, що викликав підозри.

При цьому, як повідомив журналіст Сергій Сінкевич на своїй сторінці у Фейсбук, цей чоловік не мав жодного стосунку до ЗСУ чи антикорупційних структур. На шкільному КПП він заявив, що прийшов боротися з корупцією. Утім, педагоги, відчувши, що ситуація виглядає підозріло, запропонували “антикорупціонеру” обговорити питання в окремому кабінеті, а самі викликали поліцію.

“Борець з корупцією” одразу ж злякався, коли до школи приїхав наряд поліції. Після перевірки документів правоохоронці з’ясували, що чоловік не є військовим, і не має жодного відношення до антикорупційних органів. На запитання поліцейського про мету візиту він відповів, що хоче “набирати перемогу”, а після цього правоохоронці відвезли його до ТЦК для подальшої перевірки.

Згідно з інформацією, яку опублікував Сінкевич, після медичного огляду і перевірки чоловіка на психічне здоров’я, йому, ймовірно, доведеться “наближати перемогу” вже на фронті.