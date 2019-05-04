Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка»

На заняттях учасники розвивають технічну творчість, на практиці знайомляться з фізикою та механікою, вчаться розробляти алгоритми та створюють власних роботів.

Вік учасників: 11-14 років

Тривалість курсу: з 07 до 30 травня

Розклад занять: вівторок, четвер о 15.30

Вартість: 100 грн.

Програма: конструювання та програмування на платформі Arduino, основи роботи з датчиками, виконавчими механізмами.

Ментор курсу: кандидат технічних наук Андрій Пальчик

Місце проведення занять: Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» (0 поверх Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, вул. Д. Нечая, 29)

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