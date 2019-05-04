Заступник мера Тернополя: 2,5 мільйона в готівці та 45 тисяч місячна зарплата

Заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич у минулому році отримав заробітну плату в розмірі 546 259 грн., що в перерахунку на місяць склало 45,5 тисяч. Про це йдеться в його декларації про майновий стан за 2018 рік.

Один з найменш помітних заступників «свободівського» голови Сергія Надала тримає в готівці доволі значні кошти: 1,3 мільйона гривень, 30 тисяч доларів та 15 тисяч євро. Якщо перевести ці кошти по курсу, то виходить, що високопосадовець мерії Файного міста тримає під матрацом 2,55 мільйонів гривень. Ще 270 тисяч гривень має в готівці його дружина Юлія Володимирівна. Окрім того, друга половинка чиновника зберігає 12 866 доларів на рахунку в банку.

З рухомого майна у Володимира Дідича є «Мерседес E200» (2005 року випуску), який він придбав у 2016 році за смішній навіть на той час 49 тисяч гривень. А також у його власності є вантажний автомобіль «Рено Трафік» (1987 р.в.).

З нерухомості чиновник володіє величезною квартирою в Тернополі площею 138,4 кв. м та гаражем на 15,9 «квадратів». Ще два гаражі площею більше 20 «квадратів» кожен йому будує скандальне комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Тернопільбудінвестзамовник». На дружину записано чотири земельні ділянки – по дві у В. Гаях і Підгородньому (Тернопільський район).