Мер міста на Тернопільщині відхрестився від фейкових сторінок у соцмережі

Борщівський міський голова Ігор Чопик звернувся до жителів Борщівської ОТГ, та пояснив ситуацію з соціальною мережею Facebook і закидами на його адресу опонентів.

– Офіційно заявляю, що ні я, ні члени моєї родини не мають жодного відношення до будь-яких соціальних груп, фейкових сторінок, акаунтів і обговорень, які ведуться в соціальній мережі Fecebook про нашу ОТГ, політичні партії, депутатів та інше, – сказав Борщівський міський голова Ігор Чопик.

На думку мера, сторінки та групи у соцмережі: https://m.facebook.com/groups/665477844159819/?tsid=0.5947808890858086&source=result та https://m.facebook.com/groups/6305193576173579/ створені для дестабілізації ситуації, збурення населення і створення негативної репутації особисто йому та апарату Борщівської міської ради.

– Будь-яка деструктивна критика, образи, наклеп, насміювання, погрози в мою сторону або в сторону моєї родини ведуть за собою відповідальність. Я ніколи не вів і не веду дискусії, дебати, перепалки, вияснювання в коментарях під статтями в цих групах та в інших Борщівських групах в соціальних мережах Facebook та інших. Я з 8.00 по 18.00 год знаходжусь на своєму офіційному місці робити в приміщенні Борщівської міської ради. Радий бачити кожного жителя, відкритий до спілкування, обговороння і конструктивної критики, – заявив Ігор Чопик.

Мер Борщова звернувся до жителів громади, якщо у них є якісь пропозиції, прохання або зауваження щодо його роботи чи робити апарату Борщівської міської ради, приходити особисто, а не вести обговорення і баталії на не зрозумілих і фейкових сторінках та групах в соціальних мережах.

Ігор Чопик повідомив мешканцям про свою особисту сторінку у Facebook та офіційну сторінку Борщівської міської ради, де можна брати офіційну інформацію про його роботу та апарату Борщівської ОТГ.:

– https://m.facebook.com/profile.php?id=100018790430264

– https://m.facebook.com/borschivrada/



