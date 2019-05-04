Уже третя плащаниця, творена іконописцем із Тернопільщини Володимиром Шерстієм, поїде в Фатіму

Художник Володимир Шерстій – знаний на Тернопільщині й не тільки іконописець. Точніше – визнаний, адже має звання заслуженого майстра народної творчості України. У тему нашої розмови відразу підправляє: мовляв, розписую полотно для плащаниці, а згодом над нею працюють ще й інші майстри, аби довести до логічного завершення.

Про моменти творення плащаниці не просто як зображення сцени зі Святого Євангелія, коли тіло Ісуса, зняте з хреста, загортають в сувій полотна, а як концентрації трагіки тієї події, художник може говорити довго й образно. Відчувається, що усвідомлення цієї місії пройшло його єством наскрізь. Не тільки й не стільки рукою, як серцем, пише ЧортківCity.

А передісторія творення плащаниць від Володимира Шерстія така. Написати плащаницю для вірян українських громад Португалії якось попросили іконописця знайомі йому отці-монахи, побувавши там.

– Після того, як у Португалії першу написану мною плащаницю побачили отці з Бразилії, вони попросили написати й для їхньої церкви, – розповідає художник. І додає: – А це – вже моя третя плащаниця.

Бразилія ж автору також не чужа: адже він тривалий час там жив і працював. Та й одна з суттєвих і пам`ятних подій в його творчому життєписі трапилась власне там у 2003 році. То була іконописна виставка, яку благословив Блаженнійший патріарх Любомир Гузар – у місті Куритиба штату Парана.

Художник працює у візантійському стилі. Тобто лики святих в його роботах не настільки олюднені звичними для нашого ока рисами, як одухотворені глибинно. І це навіть вражає.

Володимир Шерстій – учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних пленерів, в тому числі й іконописних. Тричі побував вже на таких в Марійському духовному центрі Зарваниці. Підсумок – творені ним ікони Івана Хрестителя, Юрія-Змієборця, Рівноапостольної Княгині Ольги. Та «на додаток» – більше десятка іконок-оберегів для українських воїнів, що перебувають в зоні бойових дій.

– В основному це зображення янголів-охоронців, які в скрутну часину морально підтримуватимуть захисників,а самі янголи ніколи не відпускатимуть з обіймів наших вояків, – коментує автор.

Особлива історія ікони Зарваницької Матері Божої, написаної напередодні подій на Майдані і подарованої Майдану по закінченню тих кривавих подій. «Була спроба її викрадення, – розповідає художник, – та тому наміру перешкодили хлопці з 17-ї сотні з десятником Петром Корсаком. Подальша доля ікони мені невідома».

А ікона Неутомимої Помочі взагалі мандрівна. І, разом з відповідною молитвою – оберіг для захисників України. Побувала в зоні АТО, на «нульовці». «Ходила» по Божих храмах. І навіть «добралася» разом зі своїм творцем велопробігом до Ченстохови – духовної столиці Польщі.

Фото з альбомів Володимира Шерстія

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