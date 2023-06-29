На Тернопільщині до 20% кліщів заражені бореліями: що робити, коли вкусив кліщ

За минулий тиждень 85 людей звернулося в лабораторії особливо небезпечних інфекцій у Тернополі, щоб перевірити чи мали вони укуси кліщів, чи зашкодили вони їхньому здоров’ю. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, приблизно кожний п’ятий був інфікований.

Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб методом темнопольної мікроскопії досліджують кліщів.

Дослідження кліщів. Фото: Суспільне Тернопіль

Ці кліщі сюди принесли люди після укусів, щоб виявити чи інфіковані вони, чи ні.

“Проводиться розтин кліща, вміст його кишківника розводять в фізрозчині, далі передають лікарю, який дивиться під мікроскопом і шукає мікроорганізми подібні до борелій. Тривалість дослідження триває десь до години. В той день, як людина здала кліща, вона отримує результат”, – говорить лікар-бактеріолог обласного центру контролю хвороб Вікторія Пругло.

Вікторія Пругло. Фото: Суспільне Тернопіль

Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук каже, що за минулий тиждень було 85 звернень людей з укусами кліщів.

“До 20% кліщів є заражені бореліями, а саме ця хвороба має небезпеку в тому, що спочатку людина не надає значення, що її вкусив кліщ. Але розвивається хвороба через рік, через два, через три може бути хвороба Лайма, яка несе великі наслідки. Це і враження центральної нервової системи, це і суглоби. Хвороба Лайма спричиняє розвиток інвалідності”.

Оксана Чайчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Лікар-епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев розповів, якщо комаха перебуває в тілі людини до 18 годин, ймовірність інфікування – низька.

“Чим довший період присмоктування, тим зростає ризик того, що кліщ за цей період встигає передати патоген, який є в ньому людині”.

Володимир Паничев. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Володимира Паничева, щоб зменшити кількість кліщів у парках проводять акарацидні заходи – це обприскування хімічними речовинами. Епідеміолог говорить, найменше кліщів у парку Шевченка.

“За період багаторічних спостережень кількість кліщів складає 0,5 на кілометр. Тобто, на кілометр шляху збирач може знайти пів кліща. 1 кліщ на 2 км. Парк Шевченка – це доглянута територія, там проводяться заходи знищення кліщів, суцільна дератизація весною”.

Володимир Паничев каже, що найбільше кліщів – у Парку здоров’я.

“Парк здоров’я – це дендропарк, який має сполучення з прилеглими територіями, туди заходять дикі тварини, там часто можна зустріти лисицю. Там є певна чисельність гризунів, тварин – вони всі є годувальниками кліщів”.

Лабораторія. Фото: Суспільне Тернопіль

У випадку укусу кліща, треба звернутися у травмпункт, говорить заступниця гендиректора із впровадження систем управління якістю лабораторних досліджень обласного центру контролю хвороб Юлія Кравчук. Жінка каже, що кліща потрібно принести на дослідження. Також, людина може перевіритися, навіть, якщо укус був кілька місяців чи років тому.

“Є люди, які не знають свого статусу. Багато є людей, що не пам’ятають, коли вкусив кліщ. Якщо людина не знала про укус і вона хоче перевіритися, то бажано робити методом ІФА, щоб встановити наявність чи відсутності імунітету”.

Суспільне