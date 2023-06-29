86 учнів з Тернопільщини показали найвищий результат з мультипредметного тесту. Список дітей

Результат у 200 балів набрали: 38 випускників з математики, 26 з української мови, 11 з англійської мови, 8 з історії України та 3 з біології.

Пишаюся нашими абітурієнтами, які гідно продемонстрували свої знання на основній сесії НМТ.

6️⃣ здобувачів освіти мають по 200 балів з двох предметів:

🇺🇦українська мова та математика:

Богдан Остапчук – учень Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької міської ради.

Денис Горпинюк – учень Збаразького ліцею № 2 імені Івана Франка Збаразької міської ради.

Яна Сакала та Владислав Краснюк – учні Заліщицької державної гімназії м.Заліщики.

📐математика та історія України:

Софія Волянська – учениця Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11.

📒українська мова та англійська мова:

Вікторія Зімірська – учениця Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки».

🌿Біологія:

Олександр Осадчук – учень Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка.

Марія Вівчар – учениця Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23.

Вікторія Гураль – учениця Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2».

📑Історія України:

Софія Шевчук – Старовишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького району.

Соломія Яриш – Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка Збаразької міської ради.

Оксана Каня – Козівський ліцей ім.В.Герети.

Тарас Стан та Денис Дяків – Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича;

Вікторія Величко – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №22.

Софія Волянська – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №11.

Антон Гармаш – Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1.



📙Англійська мова:

Дарина Студенець – Шумський ліцей Шумської міської ради;

Яна Яременюк – Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько;

Вікторія Зімірська – Тернопільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I-III ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки”.

Наталія Радіо – Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Янчак Софія – Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка.

Сидорович Олександр – Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»;

Діана Нетребська – Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28.

Ангеліна Демкура – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Соломія Труш – Відокремлений структурний підрозділ «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

Петро Клевчук – Осівецька загальноосвітня школа I-III ступенів;

Олександр Лучко – Пробіжнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Колиндянської сільської ради.



📖Українська мова:

Богдан Остапчук – Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міської ради.

Іванна Ковальчук – Лановецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Лановецької міської ради.

Богдан Демчук– Лановецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради.

Денис Горпинюк та Софія Данилейко – Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка.

Анна Трач – Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько;

Анастасія Грабовська – Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 м. Зборова.

Вероніка Леськів – Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича;

Вікторія Зімірська – Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки».

Анна Мерецька – Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка.

Соломія Нітефор – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №22.

Діана Юрик – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №24.

Олександр Пушкар та Станіслав Ярмолюк – Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 імені Віктора Гурняка.

Климент Дячун – Тернопільська класична гімназія.

Марія-Вероніка Шилінська – Відокремлений структурний підрозділ “Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”;

Руслан Шпилик – Бережанський ліцей ім. Б. Лепкого.

Анастасія Пакуляк – Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1;

Марія Похна – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Заліщики.

Яна Ковалишин – Спеціалізована школа I-III ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики;

Яна Сакала та Владислав Краснюк – Заліщицька державна гімназія м.Заліщики.

Вікторія Кохановська – Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка;

Ганна Прокіпчук – Монастириський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів.

Ангеліна Сніжок – Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського;

Гриненко Анастасія – Чортківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6.

📘Математика:

Богдан Остапчук та Яворський Андрій – Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міської ради.

Горпинюк Денис та Радібов Тимофій – Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка Збаразької міської ради.

Стиранка Марія – “Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2”, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міської ради;

Гуцалюк Ігор – Ілавченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

Хмиз Дмитро – Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича;

Ворощук Олексій – Комунальний заклад Великоберезовицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області;

Фещак Максим – Ангелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Байковецької сільської ради.

Мадараш Катерина та Коробій Павло – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №18.

Зелінський Олександр – Тернопільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I-III ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки”.

Бобко Ігор та Волощак Марія – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №16 імені Володимира Левицького.

Шило Анастасія та Макар Олександр – Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка.

Наконечна Лілія – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №4.

Нікуліна Надія – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №10.

Порохняк Тарас та Грицина Ярослав – Тернопільський навчально-виховний комплекс “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого”.

Дідух Юліана – Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука».

Волянська Софія та Горошко Назарій – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №11.

Жига Юлія та Бідолах Максим – Відокремлений структурний підрозділ “Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”;

Яцишин Ігор – Бережанський ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради.

Соколовський Руслан – Бережанський ліцей №3 Бережанської міської ради.

Пудик Павло – Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1;

Ганущак Максим – Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №2;

Драпан Діана – Відокремлений структурний підрозділ «Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;

Сакала Яна, Чорняк Максим, Диковицький Денис, Гірчак Юлія, Краснюк Владислав – Заліщицька державна гімназія м.Заліщики.

Рожанська Олеся – Чортківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6;

Андреєв Павло та Дудник Віталій – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича.

✍️Вкотре, українські діти доводять свою старанність і наполегливість.

👍Вітаю із високими результатами й бажаю подальших перемог.