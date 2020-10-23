На Тернопільщині виявили нелегалку з Росії
Днями на Тернопільщині працівниками міграційної служби виявлено двох нелегальних мігрантів, які порушили правила перебування іноземних громадян на території України.
Ними виявилися громадянка Російської Федерації, яка перебувала на території нашої держави з приватною метою та громадянин Республіки Зімбабве, який навчався в одному із вишів Тернополя, проте був відрахований.
Стосовно іноземних громадян складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.203 КупАП та винесено рішення про примусове повернення в країну походження.
Міграційна служба вкотре нагадує іноземним громадянам, які завітали до України, що порушення строків перебування на території держави та незаконне працевлаштування тягнуть за собою заходи адміністративного впливу, в тому числі примусове повернення на батьківщину.