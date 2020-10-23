Як змінився Тернопіль за 10 років?

Сьогодні цей слоган знову зазвучав по новому і змусив задуматися) Приїхав в 2-у поліклініку, коли паркувався звернув увагу, що на центральному фасаді більшість вікон старі дерев’яні, з давно полупленою фарбою і потрісканими рамами. Мене взяла цікавість і я обійшов всю 2-у поліклініку і 2-у лікарню та порахував вікна крім старих вікон в коридорах (кишках) між корпусами, бо вони фактично ні на що не впливають, хоча поправили б статистику в гіршу сторону.

Так от я нарахував 535 вікон з яких 54% (291) енергоефективні металопластикові, а 46% (244) старі дерев’яні!

Комунальна 2 лікарня і 2 поліклініка на вул. Купчинського, для тих хто не вкурсі, це не якась маленька амбулаторія в селі, це 2-ий за завантаженістю після обласної лікарні медичний заклад обласного центру!

Влада на чолі з діючим мером обіцяє на наступні роки термомодернізацію, нові розв‘язки, дороги, дитячі садочки і школи? Серйозно? Ви хвалитесь, що виграли якийсь конкурс з енергоефективності? Тут мова навіть не йде про утеплення фасаду лікарні, чи ремонти всередині( бо це я ще всередині інтерєр не фільмував) друзі ви за 10 років ледве змогли половину вікон поміняти, при чому я не впевнений що всі ці вікна замінили саме ви, і говорите про якийсь фантастичний розвиток?

То що, поговоримо як насправді змінився Тернопіль за 10 років? Бо картинка з яблуком повністю відображає увесь процес змін!