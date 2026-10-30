Під час виконання бойового завдання загинув захисник Василь Фостій з Тернопільщини
Кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя Українського Воїна, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.
Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 25 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Діброва Краматорського району Донецької області, загинув сержант ФОСТІЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, 1975 року народження, житель с. Устя Мельнице-Подільської територіальної громади.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.
Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.
Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.
Вічна пам’ять та слава Герою!