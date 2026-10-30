У Білецькій громаді скаржаться на проблеми з вуличним освітленням: мешканців просять не втручатися в електромережі

У Білецькій громаді на Тернопільщині тривають ремонтні роботи з відновлення вуличного освітлення. Водночас у сільській раді заявляють про випадки самовільного втручання мешканців в електромережі, що призводить до нових несправностей.

Про ситуацію повідомили у Білецькій сільській раді.

Там зазначають, що розуміють невдоволення жителів через відсутність або перебої з вуличним освітленням. Наразі КП «Великоглибочецьке» проводить ремонтні роботи, усуває несправності та поступово відновлює роботу мережі.

Водночас у сільській раді звернули увагу на випадки самовільного втручання сторонніх осіб у роботу системи освітлення. Зокрема, такі ситуації фіксували в Івачеві Долішньому.

За інформацією громади, люди без відповідної кваліфікації та спеціального обладнання намагаються самостійно ремонтувати або налаштовувати електромережі. У результаті збиваються таймери, обриваються дроти, змінюються електричні схеми та виникають нові несправності.

У сільській раді наголошують, що такі дії не лише ускладнюють роботу комунальників, а й становлять небезпеку для життя та здоров’я людей. Мешканців закликають не втручатися самостійно в роботу електромереж, а про несправності повідомляти сільську раду або старосту свого населеного пункту.

Також у громаді повідомили, що всі необхідні ремонтні та налагоджувальні роботи проводитимуть поступово в кожному населеному пункті.

Окрім цього, у Білецькій сільській раді залишається відкритою вакансія електрика. Громада запрошує фахівців відповідної кваліфікації долучитися до обслуговування мереж вуличного освітлення.