Термінової допомоги потребує маленька Марія з Тернополя

Термінової допомоги потребує маленька дівчинка Марія з Тернополя. У неї вроджена вада серця – виражена аортальна недостатність із дилатацією лівих відділів серця другого ступеню, яка з’явилась після перенесеного інфекційного ендокардиту. Це означає, що в будь-яку мить дитина може померти, задихнутись. Дівчинка з матусею вже в інституті Амосова, і їй терміново треба робити операцію. Держава не забезпечує пацієнтів серцевими імплантами, і кошти потрібно шукати самостійно. У родини таких коштів навіть позичити немає у кого, і часу зовсім немає. Операцію треба робити вже зараз. Тільки ми з вами можемо допомогти! Врятуйте життя Марії.

Марія – дуже бажана та довгоочікувана дитина, вона народилася здоровою і була завжди активною, веселою і спортивною. На черговій вакцинації, у грудні 2020 року, лікарка звернула увагу на шум у серці і порекомендувала зробити ехокардіографію серця. Висновок батьків дуже налякав: в дівчинки виявили коарктацію аорти, тяжку недостатність аортального клапана. Родину негайно скерували до інституту М. Амосова. Вже в Амосова, пройшовши повне обстеження, Марії був поставлений новий діагноз, який родину просто шокував: виражена аортальна недостатність з дилатацією лівих відділів серця другого ступеню. Родину більше не відпустили з Амосова. Марія повинна бути під наглядом лікарів постійно.

Щоб врятувати життя Марії, треба зробити дороговартісну операцію, яка включає в себе заміну аортального клапана легеневим, а на місце легеневого клапана поставлять імплант – кондуїт. Без цієї операції Марія не зможе жити.

Давайте разом врятуємо життя дитини!

Повне ім’я: Волинець Марія Олександрівна, 27.07.2014 р. Місто: Тернопіль Діагноз: виражена аортальна недостатність з дилатацією лівих відділів серця другого ступеню ID: 6826