На Тернопільщину завезуть сіль, дефіциту продукту не буде

Сіль на Тернопільщину завозитимуть. Її внесли до списку критичного імпорту. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, жителям не варто робити великі запаси солі.

“Я прошу всіх не нагнітати ситуацію. Це вже вдруге під час цієї війни люди масово скуповували всю сіль. Так, є проблема у тому, що виробництво “Артемсіль” закрите через ведення бойових дій, а звідти раніше постачали 90% всієї солі, яку продавали в Україні. Ще 10% – це нішова продукція, крафтова, тобто, це сіль з місцевого виробництва. Але точно проблеми тут немає. Тому що сіль – у нас також є імпортний продукт, який зараз внесений до переліку критичного імпорту і цей товар завозитимуть”, – сказав Володимир Труш.

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