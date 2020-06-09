Невидимий одяг: як гуманітарна допомога з Європи губиться у фондах родини радника Авакова

Благодійний фонд «Надія живе», засновником якого є син радника міністра внутрішніх справ, протягом останніх 7 місяців отримав майже 179 тон вживаного одягу й білизни з-за кордону у вигляді гуманітарної допомоги. Однак організації, яким згодом мали безоплатно передавати вживані речі, досі допомоги не отримали. Про це йдеться в новому блозі «Таємниці слідства».

Наприкінці 2019 року Міністерство соціальної політики України, яке контролює надходження в країну гуманітарної допомоги, заявило про початок боротьби зі схемами в цій сфері. Зокрема, із масовим ввезенням вживаного одягу під виглядом благодійної допомоги для українців. Адже, за словами тодішнього заступника міністра Олега Коваля, після перетину кордону такий одяг часто потрапляє не до нужденних, а на ринок. Таким чином підприємці, які торгують вживаними речами, уникають додаткових витрат. Адже, за законом, податки з гуманітарної допомоги сплачувати не потрібно.

Журналісти «Слідства.Інфо» проаналізували документи, які публікує Мінсоцполітики щодо надходження гуманітарної допомоги та з’ясували, що вживаний одяг ввозять в Україну великими партіями навіть під час карантину. Одним із регулярних отримувачів такої допомоги є благодійний фонд «Надія живе». Його засновником і директором є Ігор Апостол — син радника міністра Авакова Михайла Апостола. Із листопада 2019-го по травень 2020 року фонд отримав 10 вантажів із уживаним одягом, білизною та іграшками з Польщі. Це майже 179 тон.

За офіційними документами, далі ці речі фонд мав передати центрам соціального обслуговування Тернопільщини, іншим благодійним фондам, дитячим будинкам. Наприклад, майже три тонни вживаних речей іще торік мав отримати місцевий Мельнице-Подільський будинок-інтернат. Це приблизно 6 тисяч одиниць одягу або білизни.

Однак в інтернаті нам повідомили, що допомоги не отримували й про фонд «Надія живе» нічого не знають. Хоча потреба у вживаному одязі в закладі дійсно є.

Не отримали гуманітарної допомоги від фонду й два центри соціального обслуговування на Тернопільщині, які в офіційних документах вказувались як кінцеві набувачі вживаних речей.

Засновник та директор фонду Ігор Апостол на питання щодо долі завезеної допомоги відповів, що багато речей знаходяться на складі організації й набувачі їх ще отримають. І додав, що вже після того, як Мінсоцполітики перевіряє документи та погоджує ввезення допомоги, списки з кінцевими набувачами гуманітарки фонд іноді змінює.

Отримує гуманітарну допомогу з-за кордону й благодійний фонд «Апостол», засновником якого є вже сам радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. Наприклад, у минулому році фонд мав передати теребовлянському інтернату з Тернопільщини картоплю, вживаний одяг та ополіскувач для прання. Протягом 7 місяців допомога до закладу так і не дійшла, хоча Мінсоцполітики погодило вантаж іще в листопаді минулого року. Директор інтернату повідомив, що про цей фонд знає, але допомоги ще очікує.

Не отримали допомогу від фонду «Апостол» і в лікарні на Одещині. Туди благодійна організація мала передати ліжка, які приїхали з-за кордону вже цьогоріч. Однак у державному закладі журналістам повідомили, що нічого про цей факт не знають.

Михайло Апостол повідомив «Слідству.Інфо», що вже рік майже не займаться фондом і порадив спілкуватися з його сином.

Після публікації відео Михайло Апостол прокоментував у соцмережах, що доставити гуманітарну допомогу завадив карантин. У відповідь на аргумент «Слідства.Інфо», що речі, про які йде мова, завозились починаючи з листопада – тобто, майже за п’ять місяців до запровадження карантину, Апостол заявив, що проблема в Міністерстві соцполітики. Мовляв, воно занадто довго не визнавало вантажів гуманітарною допомогою.

Це не так: принаймні, щодо вантажу із картоплею, про яку згадує на відео директор Теребовлянського психоневрологічного будинку-інтернату Василь Поперечний. Мінсоцполітики видало наказ про визнання цього вантажу гуманітарною допомогою іще 1 листопада минулого року. Понад сім місяців тому.

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