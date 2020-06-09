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Новини Тернополя 

Іван Марчук: Віртуальна виставка картин художника

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Де б не жив Іван Марчук, у своїх гіперреалістичних полотнах він відтворював лише краєвиди рідної землі. Саме картини одного з 13-ти творчих циклів художника – «Пейзаж» – представлені в експозиції ретроспективної виставки «Земля моя – краса моя». Іван Марчук (нар. 1936) – Народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена Свободи, Почесний громадянин міст Києва, Тернополя та Канева, член Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

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