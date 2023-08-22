Незалежно від обставин – у Тернополі покажуть проект створений херсонцями

НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОБСТАВИН

виставково-дослідницький проєкт, створений херсонцями у Тернополі. Відкриття: 23 серпня 2023, о 18.00.

Креативний кластер NA ПОШТІ, вул.Чорновола 4.

ПРО ВИСТАВКУ

Як би не намагалася росія нас знищити, ми лише стаємо сильнішими. Через мистецтво і культуру ми об’єднуємося, щоб говорити про те, ким ми були, є і будемо – незалежно від обставин.

Виставковий проєкт складається з двох частин.

Перша – арт-бук «Блекаут», створений взимку під час відключень світла в Тернополі. Кураторка проєкту Олена Афанасьєва:

«Перші відключення у нас сталися в селі Станіслав, куди ми виїхали з Херсона 24 лютого 2022. Влучання в опору електромереж призвело до довгих вечорів зі свічкою, в компанії онуки хазяйки тьоті Валі. Онука навчила нас грати лото «бінго» – то була єдина настолка в їхній родині.

Зимовий блекаут застав нас у Тернополі, з графіком 3 через 6. Почитали книжки, передивилися історичні канали. А потім якось на блошиному ринку побачили дуже красивий альбом з Тарасом Шевченком на обкладинці. І згадали про давню мрію – робити артбуки».

Олена Афанасьєва вирішила зібрати історії українських митців про те, як вони пережили блекаут. Вийшла абсолютно інша історія, інший погляд на блекаут. І знаєте що? Отой період блекаутів, звісно, був складним. Але продуктивним. У темряві ми відкрили в собі те, на що раніше, можливо, просто не вистачало часу. Навіть у темряві ми стали сильнішими, кращими, цікавішими.

Друга частина виставки – «Хроніки вишиванки». Це щоденник, який з перших днів окупації Херсона вела майстриня і гід Інна Микуцька. Вона щодня записувала свої спостереження і вишивала –вишиванку Перемоги, вишиванку Звільнення. У вишиванці Звільнення вона зустріла ЗСУ 11.11.2022, а вишиванка Перемоги ще чекає свого часу. Війна розірвала мистецьку спільноту Херсона, зараз митці знаходяться в інших країнах та інших містах України. Проте дехто залишився у Херсоні. «Хроніки вишиванки» об’єднали спільноту митців – вони зробили авторські ілюстрації до щоденника, які у вигляді інсталяції вже були представлені у Львові (галерея «Detenpyla) та Києві (Мистецький Арсенал).

Тепер ці арт-проєкти херсонців може побачити Тернопіль. Запрошуємо на зустріч з авторами.

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