На Тернопільщині злочинець побив військового та викрав у нього зброю
Вчора на Тернопільщині довелося вводити спеціальні поліцейські операції «Сирена» та «Грім». Про це повідомляє в.о.начальника поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
Причина – озброєний злочинець, який у Кременці побив військовослужбовця та відібрав у нього автомат.
Фігурант – неодноразово судимий за насильницькі злочини – грабунки, розбої, крадіжки.
- Зловмисник, мабуть, відчув себе героєм фільму: у бронежилеті з викраденою зброєю розгулював містом, а потім заховався у будинку, де побив співмешканку та двох її малолітніх дітей, – розповідає Сергій Зюбаненко.
Поліцейські встановили місце, де перебував озброєний злочинець, оточили його та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу провели операцію по його затриманню.
Правоохоронці вилучили у нападника автомат, бронежилет та інші речі потерпілого. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України – заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою.
І найважливіше, спецоперація завершилася успішно – без жертв.