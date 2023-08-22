На Тернопільщині злочинець побив військового та викрав у нього зброю

Вчора на Тернопільщині довелося вводити спеціальні поліцейські операції «Сирена» та «Грім». Про це повідомляє в.о.начальника поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Причина – озброєний злочинець, який у Кременці побив військовослужбовця та відібрав у нього автомат.

Фігурант – неодноразово судимий за насильницькі злочини – грабунки, розбої, крадіжки.

Зловмисник, мабуть, відчув себе героєм фільму: у бронежилеті з викраденою зброєю розгулював містом, а потім заховався у будинку, де побив співмешканку та двох її малолітніх дітей, – розповідає Сергій Зюбаненко. Поліцейські встановили місце, де перебував озброєний злочинець, оточили його та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу провели операцію по його затриманню.

Правоохоронці вилучили у нападника автомат, бронежилет та інші речі потерпілого. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України – заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою.

І найважливіше, спецоперація завершилася успішно – без жертв.