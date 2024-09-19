Лущення шкіри та тріщини на ногах – це поширена проблема, яка може бути викликана різними факторами. Часто це явище спостерігається в холодну пору року, коли шкіра піддається впливу низьких температур і сухого повітря. В результаті цього вона втрачає вологу, стає сухою і починає лущитися [1]. Тому виникає традиційне питання: лущиться шкіра на ногах що робити?

Правильний догляд за шкірою є запорукою здоров’я ніг. Рекомендується щодня зволожувати шкіру, використовуючи креми з високим вмістом жиру, а також занурювати ноги в теплу воду з добавками (сольовими або олійними). Це допоможе не лише зняти дискомфорт, але й заспокоїти запалення. Важливо також носити зручне взуття, щоб уникнути механічних пошкоджень та натирання шкіри [2].

Якщо ж у вас вже з’явилися тріщини, не варто відкладати візит до лікаря. Існує ризик розвитку інфекцій, які можуть ускладнити ситуацію. Фахівець підбере оптимальне лікування та надасть рекомендації щодо профілактики рецидивів. Здоров’я ваших ніг – це інвестиція у ваше комфортне життя [1].

Суха шкіра на ногах – причини

Здорова шкіра вкрита спеціальною гідроліпідною плівкою, яка діє як стіна, захищаючи її від шкідливих зовнішніх факторів, а також від надмірного випаровування води з епідермісу. Наслідком правильно функціонуючого ліпідного шару є гладка, еластична і м’яка шкіра, а незначна сухість – тимчасовий стан. Застосування відповідного засобу для догляду досить швидко усуває тимчасовий дискомфорт, шкіра регенерує і повертається до чудового стану [3].

Проблема починається в разі тривалого порушення захисної мантії. Кількість і склад ліпідів зменшуються, що призводить до втрати належного зволоження рогового шару. Шкіра стає сухою і схильною до подразнення, що знижує комфорт життя і викликає багато неприємних недуг [2]. Причини надмірної сухості шкіри на ногах в основному криються в повсякденних звичках, звичках і недбалому догляді.

Суха шкіра на ногах – чому це відбувається?

Сухість шкіри на ногах – поширене явище. Її, безумовно, не можна класифікувати як хворобу. Це просто розлад, спричинений порушенням або недостатнім зволоженням шкіри. Це результат порушень у зв’язуванні та утриманні молекул води на поверхні епідермісу. Люди, які мають суху шкіру на ногах, зазвичай є власниками атопічної, чутливої або дуже сухої шкіри. Вони також можуть бути зневоднені [3].

Порушення ліпідного обміну – не єдина причина втрати води. До факторів, що сприяють цьому, відносяться

неправильний догляд за шкірою в поєднанні з тривалими і дуже гарячими ваннами;

відсутність повноцінного харчування протягом дня;

тривале вживання сечогінних препаратів;

неправильно проведена депіляція;

несприятливі погодні умови, наприклад, сильний мороз і вітер;

використання миючих засобів, що мають подразнювальну дію [1].

Сухість шкіри на ногах і руках також може бути ознакою атопії. Це хронічне дерматологічне захворювання, яке часто потребує фармакологічного лікування. Однак найважливішим його аспектом є комплексний і правильно підібраний догляд за шкірою.

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