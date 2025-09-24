Екологічний прорив у Чорткові: муніципальний сектор переведуть на «чисту» енергію

Чортків продовжує впроваджувати стратегію переведення енергосистеми міста на відновлювані джерела енергії до 2050 року, реалізуючи унікальний проєкт «Сонячний Чортків». Це перший в Україні великий проєкт, який має на меті перевести муніципальний сектор на «чисту» енергію.

Нові сонячні електростанції для водоканалу

Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема таких організацій, як NEFCO, E5P, уряд Швеції, а також грантовому фінансуванню на суму 514 960 євро, Чортків успішно реалізував проєкт будівництва трьох сонячних електростанцій для потреб КП «Чортківводоканал». Станції було збудовано на трьох об’єктах водоканалу: каналізаційних очисних спорудах (120 кВт), насосній станції «Вавріново» (100 кВт) та насосній станції «Стара насосна» (120 кВт).

Результати першої фази роботи

За перші три місяці роботи сонячні станції згенерували 197 632 кВтгод, що еквівалентно економії 2 мільйонів гривень для міського бюджету. Рівень заміщення електроенергії в літній період становить 38%, а загальна очікувана річна генерація сягає 470 000 кВтгод.

Інноваційна система диспетчеризації

Для підвищення ефективності проєкту було встановлено сучасну систему диспетчеризації, яка дозволяє у режимі реального часу відслідковувати роботу станцій, збирати дані та оптимізувати виробництво електроенергії, що дозволяє продовжити термін служби обладнання.

Важливість міжнародної підтримки та партнерства

Проєкт «Сонячний Чортків» став можливим завдяки стратегічному партнерству з міжнародними донорами та експертами, такими як Citibank, The World Bank, Greenpeace, Yellowblueforce, cadpeople, GIZ, Helion, Huawei та іншими. Партнерство з NEFCO, E5P та урядом Швеції стало важливим кроком для розвитку міста у напрямку енергонезалежності.

Коментарі представників

Міський голова Чорткова Володимир Шматько відзначив: «Цей проєкт буквально врятував водоканал. Завдяки нашим партнерам ми зменшуємо витрати на електроенергію, що є важливим фактором для зниження тарифів».

Старший консультант NEFCO Юркі Раутамакі підкреслив: «Це неймовірний кейс для інших громад України. Ми раді, що змогли реалізувати цей проєкт, і бачимо його успіх на власні очі».

Перспективи розвитку та майбутні проєкти

Чортків не зупиняється на досягнутому та планує впроваджувати нові проєкти у сфері відновлюваної енергетики, шукаючи нові можливості для співпраці з міжнародними організаціями та запроваджуючи енергоефективні технології.