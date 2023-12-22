Новий рівень кардіохірургічних операцій у Тернополі: вперше виконано транскатетерну імплантацію аортального клапана

Команда лікарів із відділень інтервенційної радіології, кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні та відділення мініінвазивної кардіохірургії клініки для дорослих центру дитячої кардіології та кардіохірургії міста Київ прооперували двох пацієнток, у яких було критичне звуження аортального клапана та важка супутня патологія, – повідомляють у медичному закладі.

За словами завідувача відділенням інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії нашої лікарні Богдана Маслія , обоє пацієнток – поважного віку.

«Одна з них має важке викривлення хребта, внаслідок якого анатомічно складне положення серця, аорти та інших внутрішніх органів. Це практично унеможливлювало виконання заміни клапана іншим доступом окрім трансапікального, що, власне, було й проведено.

Суть операції полягає в тому, що на працюючому серці виконується невеликий отвір, на якому через трубку-катетер по провіднику вводиться згорнутий клапан. Позиціонування контролюється як рентгенівським зображенням, так і черезстравохідним ультразвуковим датчиком.

Після імплантації хірург затягує вузол навколо отвору і вшиває рану. Крововтрата є мінімальною», – наголосив Богдан Маслій.

Він також підкреслив, що наша лікарня вже має досвід імплантації шести аортальних клапанів через стегнову артерію. Тепер ж освоїли і цю методику, яка має свої переваги для певної групи пацієнтів.

«Вдячні всім, хто причетний до реалізації наших хірургічних можливостей! Особлива подяка головному лікарю Василю Бліхару за укомплектування лікарні високотехнологічною апаратурою, без якої виконання таких прогресивних втручань було б неможливим», – резюмував Богдан Маслій.