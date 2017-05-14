“Невимушена” презентація книги відбулася в книгарні “Є”

Марк Лівін та Катерина Бабкіна презентувати збірку творів різних святих українських авторів “Невимушені”.

Ініціатором створення книги був Марк Лівін. Спочатку автори визначилися з концептом написання, а потім відповідно до нього приступили до написання.

І у Катерини, і у Марка є своя версія пояснення назви “Невимушених”.

Марк Лівін розповідає: “Невимушеним є те покоління людей, які виросли в 90-х роках, в післярадянські часи. Це люди, які керуються тільки внутрішніми стимулами. Ті, які нікому нічого не винні. Стало цікаво дослідити, наскільки відрізняється це покоління від попередніх“.

Письменник зробив для себе висновок – ми є такими самими, як батьки, але живемо за інших умов, проте нічим особливим від них не відрізняємося.

Цікаво, що ніхто з авторів не домовлявся про те, що писатиме.

“Невимушеність – момент усвідомлення факту, що значну частину життя не повернеш. Невимушеність- це молодість, вміння брати на себе відповідальність, цінувати час“, – додає Лівін.

А от Катерина Бабкіна має геть іншу думку:

“Невимушеність – коли не так важливо, що ти пережив. Це вміння давати собі раду, не зважаючи на все що завгодно, не зважаючи на …. Це рівновага, серед добрих і неприємних моментів життя“.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».