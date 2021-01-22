Одужали вдвічі більше, ніж захворіли: статистика щодо Covid-19 на Тернопільщині 22 січня

❗️113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 1 (жінка 84 р. м. Тернопіль).

🔺одужало – 215 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 536

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 36645 осіб;

🔺одужало – 33385 осіб;

🔺летальних випадків – 507 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10306 (8775 одужало, 121 летальних);

– Бережанський район – 1865 (1744 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1700 (1607 одужало, 32 летальних);

– Бучацький район – 1314 (1227 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1768 (1668 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1584 (1458 одужало, 32 летальних);

– Збаразький район – 1827 (1693 одужало, 26 летальних);

– Зборівський район – 836 (785 одужало, 11 летальних);

– Козівський район – 1108 (1010 одужало, 8 летальних);

– Кременецький район – 2127 (1947 одужало, 35 летальних);

– Лановецький район – 942 (896 одужало, 4 летальних);

– Монастириський район – 1179 (1132 одужало, 23 летальних);

– Підволочиський район – 1456 (1377 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 495 (473 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1472 (1360 одужало, 31 летальних);

– Тернопільський район – 3092 (2785 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2416 (2338 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1158 (1110 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (50 осіб)

⭕️Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Посухів – 1

• с. Шибалин – 1

• с. Надрічне – 1

⭕️Борщівський район (0 осіб)

⭕️Бучацький район (3 особи):

• с. Пишківці – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Підлісся – 1

⭕️Гусятинський район (2 особи):

• с. Яблунів – 1

• с. Оришківці – 1

⭕️Заліщицький район (4 особи):

• м. Заліщики – 1

• с. Добровляни – 1

• смт Товсте – 2

⭕️Збаразький район (3 особи):

• смт Вишнівець – 2

• с. Чумаки – 1

⭕️Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 1

• смт Залізці – 1

• с. Курівці – 1

• с. Загір’я – 2

⭕️Козівський район (2 особи):

• с. Купчинці – 1

• с. Ценів – 1

⭕️Кременецький район (10 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 3

• с. Білокриниця – 1

• с. Куликів – 1

• с. Башуки – 2

⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Синівці – 1

• с. Грибова – 1

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (7 осіб):

• смт Підволочиськ – 2

• м. Скалат – 1

• с. Галущинці – 2

• с. Хмелиська – 2

⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• смт Микулинці – 1

• с. Довге – 1

• с. Бурканів – 1

⭕️Тернопільський район (8 осіб):

• смт Великі Бірки – 2

• с. Йосипівка – 2

• с. Застав’є – 1

• с. Петриків – 2

• с. Великі Гаї – 1

⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 1

• смт Заводське – 1

• с. Капустинці – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Стіжок – 1