Одужали вдвічі більше, ніж захворіли: статистика щодо Covid-19 на Тернопільщині 22 січня
❗️113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 січня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 1 (жінка 84 р. м. Тернопіль).
🔺одужало – 215 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 536
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 36645 осіб;
🔺одужало – 33385 осіб;
🔺летальних випадків – 507 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10306 (8775 одужало, 121 летальних);
– Бережанський район – 1865 (1744 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1700 (1607 одужало, 32 летальних);
– Бучацький район – 1314 (1227 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1768 (1668 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1584 (1458 одужало, 32 летальних);
– Збаразький район – 1827 (1693 одужало, 26 летальних);
– Зборівський район – 836 (785 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1108 (1010 одужало, 8 летальних);
– Кременецький район – 2127 (1947 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 942 (896 одужало, 4 летальних);
– Монастириський район – 1179 (1132 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1456 (1377 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 495 (473 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1472 (1360 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3092 (2785 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2416 (2338 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1158 (1110 одужало, 21 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (50 осіб)
⭕️Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Посухів – 1
• с. Шибалин – 1
• с. Надрічне – 1
⭕️Борщівський район (0 осіб)
⭕️Бучацький район (3 особи):
• с. Пишківці – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Підлісся – 1
⭕️Гусятинський район (2 особи):
• с. Яблунів – 1
• с. Оришківці – 1
⭕️Заліщицький район (4 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Добровляни – 1
• смт Товсте – 2
⭕️Збаразький район (3 особи):
• смт Вишнівець – 2
• с. Чумаки – 1
⭕️Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 1
• смт Залізці – 1
• с. Курівці – 1
• с. Загір’я – 2
⭕️Козівський район (2 особи):
• с. Купчинці – 1
• с. Ценів – 1
⭕️Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 3
• с. Білокриниця – 1
• с. Куликів – 1
• с. Башуки – 2
⭕️Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Синівці – 1
• с. Грибова – 1
⭕️Монастириський район (0 осіб)
⭕️Підволочиський район (7 осіб):
• смт Підволочиськ – 2
• м. Скалат – 1
• с. Галущинці – 2
• с. Хмелиська – 2
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
⭕️Теребовлянський район (3 особи):
• смт Микулинці – 1
• с. Довге – 1
• с. Бурканів – 1
⭕️Тернопільський район (8 осіб):
• смт Великі Бірки – 2
• с. Йосипівка – 2
• с. Застав’є – 1
• с. Петриків – 2
• с. Великі Гаї – 1
⭕️Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 1
• смт Заводське – 1
• с. Капустинці – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Стіжок – 1