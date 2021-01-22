На Тернопільщині 28-річний чоловік усьоме постав перед судом

У 28 років усьоме постав перед судом: обвинувачений за умисні злочини просив апеляційний суду пом’якшити покарання, – про це повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

20 січня 2021 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Олександра М. на вирок Підволочиського районного суду від 16 листопада 2020 року, яким Олександра М. визнано винним за ч.2 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно), ч. 3 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане із проникненням в інше приміщення, вчинене повторно).

Оскільки обвинуваченим не добуто покарання за попереднім вироком остаточно призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Також судом задоволено цивільний позов Підволочиського управління житлово-комунального господарства та стягнуто з Олександра М. 16 тис. 100 грн матеріальної шкоди.

Не погодившись із таким рішенням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу та просив змінити вирок, призначивши його підзахисному покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Як встановлено місцевим судом, на початку червня 2018 року перебуваючи у м. Підволочиськ, Олександр М. вночі металевим прутом демонтував двері гаража та познімав і виніс частину комплектуючих із автомобіля ЄрАЗ, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на 4 тис. 620 грн.

Крім того, на початку серпня 2018 року обвинувачений уночі викрав із вулиць м. Підволочиськ три пластикові контейнери для сміття, спричинивши місцевому управлінню житлово-комунального господарства 16 тис. 100 грн матеріальної шкоди.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду, перевіривши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до переконання, що жодних доказів про стійкі соціальні зв’язки, на які вказує захисник, чи позитивної характеристики, що давало би підстави для пом’якшення покарання Олександру М., апелянтом не наведено і судом не здобуто. Таким чином, вирок, винесений судом першої інстанції, є законним, обґрунтованим та вмотивованим, а призначене покарання – необхідне і достатнє для його виправлення та запобігання нових злочинів, й підстав для його скасування немає. З цих підстав апеляційну скаргу сторони обвинувачення залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.