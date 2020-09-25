Офіційно: 25 вересня на Тернопільщині виявили 248 нових випадків COVID-19
Станом на 25 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12575 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11616 випадків – дорослі, 959 випадків – діти), з них 150 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 6408 осіб.
За попередню добу:
видужало 367 осіб;
проведено 1094 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 248 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 1 летальний випадок – жінка 59 р. м. Тернопіль.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (74 особи)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 2
• с. Вільховець – 1
Борщівський район (5 осіб):
• смт Скала-Подільська – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Цигани – 1
• с. Горошова – 1
• с. Королівка – 1
Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• смт Гусятин – 3
• с. Оленівка – 1
• с. Трибухівці – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• смт Товсте – 1
• м. Заліщики – 7
• с. Нирків – 1
• с. Дорошівка – 1
• с. Королівка – 1
Збаразький район (15 осіб):
• м. Збараж – 10
• с. Залужжя – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 3
Зборівський район (8 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Кабарівці – 1
• с. Кудинівці – 1
• с. Плесківці – 1
• с. Метенів – 1
Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Городище – 1
• смт Козлів – 1
• с. Конюхи – 4
• с. Великий Ходачків – 2
Кременецький район (27 осіб):
• м. Кременець – 15
• с. Білокриниця – 1
• с. Гаї – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Іква – 1
• с. Кімната – 3
• с. Великі Бережці – 2
• с. Горинка – 1
• с. Крутнів – 1
️Лановецький район (10 осіб):
• с. Вербовець – 1
• м. Ланівці – 4
• с. Білозірка – 3
• с. Грибова – 1
• с. Малі Куськівці – 1
️Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Високе – 1
Підволочиський район (9 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 1
• с. Городище – 1
• с. Сухівці – 2
• с. Лисичинці – 2
Підгаєцький район (4 особи):
• с. Старе Місто – 2
• с. Носів – 1
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (37 осіб):
• м. Теребовля – 7
• смт Микулинці – 4
• с. Дворіччя – 2
• с. Конопківка – 4
• с. Струсів – 1
• с. Долина – 2
• с. Варваринці – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Налужжя – 2
• с. Плебанівка – 1
• с. Буданів – 4
• с. Ладичин – 1
• с. Дарахів – 1
• с. Довге – 2
• с. Бурканів – 1
• с. Гумниська – 1
• с. Воля – 1
• с. Романівка – 1
Тернопільський район (17 осіб):
• с. Ангелівка – 1
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 4
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Байківці – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Забойки – 1
• с. Кипячка – 1
• с. Лучка – 1
• с. Шляхтинці – 2
• с. Біла – 1
️Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Милівці – 1
• с. Свидова – 1
Шумський район (5 осіб):
• с. Сураж – 1
• м. Шумськ – 2
• с. Онишківці – 1
• с. Тетильківці – 1