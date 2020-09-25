Офіційно: 25 вересня на Тернопільщині виявили 248 нових випадків COVID-19

Станом на 25 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12575 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11616 випадків – дорослі, 959 випадків – діти), з них 150 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 6408 осіб.