Офіційно: з 1 червня тариф на електроенергію для населення складе 2,64 грн за кВт-год, – рішення Кабміну.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підвищення з 1 червня тарифів на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами підвищення тарифів спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

“Якби ми не ухвалили це рішення, то наступної зими ми були б без світла. Це рішення дасть нам можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо зі сценарію сьогодення до наступного опалюваного сезону”, — сказав міністр.

Галущенко також зазначив, що протягом наступного осінньо-зимового періоду Росія може знову обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.