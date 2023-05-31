Голова Тернопільської облради Михайло Головко привітав на Тернопільщині митрополита Епіфанія

30 травня на Тернопільщину на запрошення митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора та єпископа Тернопільського і Теребовлянського Павла прибув предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Візит триватиме три дні здійснить триденний візит візит до Тернополя.

Одразу по приїзді він звершив освячення та закладення наріжного каменю під будівництво храму святого архангела Михаїла в с. Чистилів Тернопільського району. Згодом щира молитва за справедливий мир та Перемогу України лунала у храмі святого Андрія Первозванного в Тернополі.

Вітаємо на Тернопільщині предстоятеля Православної Церкви України митрополита Київського і всієї України Блаженнійшого Епіфанія. У такий нелегкий для українського народу час велике значення має молитва, яка обʼєднує, вселяє віру та впевненість і наближає нашу Перемогу. У єдності та молитві – наша сила! – привітав Блаженнішого Епіфанія голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

У рамках триденного візиту предстоятеля запланованіще такі заходи:

– 31 травня о 9:00 год. – освячення храму Вознесіння Господнього м. Тернопіль та Божественна літургія;

– 1 червня о 9:00 год. Божественна літургія у кафедральному соборі святих рівноапостольних Костянтина та Єлени м. Тернопіль (вул. М. Тарнавського–Київська).