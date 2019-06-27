Омріяні дипломи отримали випускники медичного університету в Тернополі (Фото)

Урочисте засідання вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, присвячене 59-му випуску лікарів медичного факультету, 15-му випуску провізорів фармацевтичного факультету, 11-му випуску лікарів стоматологічного факультету, 4-му випуску за спеціальністю «Здоров’я людини», магістрів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» та 22-му випуску медичних сестер навчального-наукового інституту медсестринства, відбулося 25 червня 2019 року в Палаці культури «Березіль».

Зі словами найкращих побажань цю хвилюючу подію розпочав ректор ТНМУ, професор Михайло Корда.

«Сьогодні у вашому житті знаменний день. У житті кожної людини є певні віхи і події, які визначають її долю. Такою подією для вас є сьогоднішній день. Ви отримаєте диплом Тернопільського національного медичного університету, який є своєрідною путівкою в доросле життя. Перед вами незвіданий і цікавий світ. І тільки від вас залежить, якою дорогою ви підете. Ми віримо, що ви підете цією дорогою твердо і впевнено, що досягнете на ній чимало професійних вершин і здобудете багато перемог.

Сьогоднішній день має для вас і двоякий емоційний характер. З одного боку, це світло надії і радість зустрічі з майбутнім. Вам уже не треба складати іспити і готуватися до занять. З іншого боку – це сум прощання і біль розлуки. Впевнений, що невдовзі всі ви скажете, що це були найкращі роки у вашому житті.

Дорогі друзі, ви обрали одну з найкращих і найгуманніших професій. Від вашої доброти, знань і вмінь буде залежати те найцінніше, що є в людей, – їх здоров’я і життя. Здоров’я – це та категорія, яку важко виміряти матеріальними цінностями. Закликаю вас ніколи не зраджувати своїй професії, бо це велике щастя утримувати себе і свою сім’ю завдяки улюбленій справі, роботі.

Також закликаю вас не залишати рідну країну. Навчайтеся за кордоном, стажуйтеся у кращих клініках, здобувайте цінний досвід, але повертайтеся в Україну. Ви потрібні нашій землі і нашому народу.

Пам’ятайте, що незалежно від ваших успіхів і кар’єрного росту, ви отримали найгуманнішу і найальтруїстичнішу професію. Ви потрібні людям, бо вони очікують на вашу допомогу.

Сьогодні ми також згадуємо ваших вчителів і батьків. Перші вкладали у вас свої знання і досвід. Згадайте своїх вчителів словами вдячності, а найбільшою нагородою для них стануть ваші успіхи на професійній ниві. Також варто вклонитися батькам, які упродовж вашого навчання підтримували вас, всіляко допомагали і вірили у вас.

Ще раз вітаю з цим знаменним днем. Бажаємо вам великої, широкої, щедрої професійної дороги. Хай благословить вас Господь», – побажав Михайло Михайлович.

Заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик зазначив, що випускники ТНМУ особливо щасливі в цей день, оскільки закінчили один з кращих вишів України. Він наголосив і на тому, що в цих стінах молоді люди здобули не тільки ґрунтовні знання, й здобували професійні навички, розширювали міжнародну співпрацю.

«Шановні випускники, від сьогоднішнього дня ви стаєте дипломованими та висококваліфікованими спеціалістами медичної галузі, які здобули фахову освіту в одному з кращих закладів вищої освіти країни. Мені приємно говорити про те, що за оцінками різних міжнародних експертів, Тернопільський національний медичний університет посідає перше місце серед медичних вишів в Україні та входить у ТОП-7 найкращих університетів країни. Від сьогоднішнього дня ви носитимете горде звання лікаря, адже це не просто професія, це – покликання. Як говорив Гіппократ: «Медицина – це воістину найблагородніше зі всіх мистецтв», – у своєму вітальному слові сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він також побажав випускникам впевненості, самовдосконалення та успішної праці на користь Тернополя та України.

Згідно з розпорядженням міського голови Тернополя, з нагоди дня медичного працівника подякою були нагороджені Кліщ Іван Миколайович – проректор з наукової роботи, професор кафедри і лабораторної діагностики; Гудима Арсен Арсенович – професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини; Андрейчин Сергій Михайлович – професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії; Жулкевич Ігор Валентинович – професор кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини; Рогальський Ігор Олегович – доцент педіатрії навчально-наукового інституту післядипломної освіти; Копитчак Ігор Романович – доцент кафедри травматології та ортопедії з військової – польовою хірургією; Волошин Володимир Дмитрович –доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною; Крамар Соломія Богданівна – доцент кафедри гістології та ембріології; Йосик Ярина Іванівна – доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними захворюваннями; Сарапук Ірина Мирославівна – асистент кафедри педіатрії №2; Колодій Ольга Володимирівна – старший лаборант кафедри терапевтичної стоматології.

Зі святом випускників ТНМУ також привітав начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук.

Слово для оголошення наказу про присвоєння звання лікаря проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай надав доценту Григорію Загричуку.

Дипломи з відзнакою вручив ректор ТНМУ, професор Михайло Корда. Їх отримали Ігор Стецюк, Зоряна Вівчар, Тетяна Сімора, Роман Боймиструк, Юлія Вівсяник, Ірина Гладка, Катерина Захарчук, Мар’яна Бурмило, Ірина Кушнір, Оксана Твердохліб, Мар’яна Ярич.

Дипломи спеціаліста випускники отримали з рук т.в.о. декана медичного факультету, професора Петра Лихацького.

Наказ по фармацевтичному факультету оголосив заступник декана фармацевтичного факультету, доцент Ігор Бердей.

Дипломи вручив декан фармацевтичного факультету, доцент Дмитро Коробко.

Наказ по стоматологічному оголосила заступниця декана стоматологічного факультету, доцент Людмила Пацкань.

Диплом з відзнакою Олена Мшанецька отримала з рук ректора ТНМУ, професора Михайла Корди.

Дипломи вручила декан стоматологічного факультету, доцент Світлана Бойцанюк.

Наказ по навчально-науковому інституту медсестринства зачитала заступниця директора, доцент Людмила Мазур.

Дипломи з відзнакою отримали Марія Степова, Олена Буряк і Катерина Осадчук.

Дипломи вручила директор навчально-наукового інституту медсестринства, професор Світлана Ястремська.

Після вручення дипломів випускники медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та навчально-наукового інституту медсестринства прийняли клятву лікаря, провізора та медичної сестри.

Клятву зачитала лікар Тетяна Іваніцька.

Теплі слова вітань всім випускникам ТНМУ висловив т.в.о. декана медичного факультету, професор Петро Лихацький. Він наголосив на гуманізмі професії лікаря, важливості людяності у фаховій діяльності та повсякденному житті. Він побажав всіляких успіхів і запевнив у тому, що двері Альма-матер завжди відкриті для кожного.

В уже традиційному фармацевтичному стилі своїх випускників привітав декан фармацевтичного факультету, доцент Дмитро Коробко.

Від душі найкращі вітання сказала декан стоматологічного факультету, доцент Світлана Бойцанюк. Вона висловила впевненість, що отримані знання в ТНМУ стануть надійною базою для подальшого фахового зростання і досягнення успіхів.

Директор ННІ медсестринства, професор Світлана Ястремська у цей урочистий день нагадала всім присутнім дуже важливі і проникливі слова Матері Терези: «Якщо ти добиваєшся успіху, то у тебе обов’язково з’явиться декілька фальшивих друзів і декілька справжніх ворогів. Однаково добивайся успіху. Якщо ти щедрий і чесний, то люди можуть тебе обдурити. Однаково будь щедрим і чесним. Якщо ти досягнеш душевної гармонії і щастя – до тебе будуть ревнувати. Однаково будь щасливим. Все те добро, яке ти зробив сьогодні, люди його завтра забудуть. Однаково роби добро. Давай світові все найкраще, що в тебе є. І цього часом буде замало. Однаково віддавай світові все те найкраще, що в тебе є».

Від випускників університету слова вдячності передав Ігор Стецюк.

«Від першого дня вступу до університету до отримання диплому ми пройшли великий шлях і вклали чималу працю. Але без висококваліфікованих викладачів і наших батьків ми б не мали цього радісного моменту. Під час свого студентського життя і виконання своїх обов’язків в студентському самоврядуванні мав можливість відвідати всі медичні виші України. Хочу сказати, що ми справді навчалися в університеті з найкращою матеріально-технічною базою, де є великі можливості для міжнародного розвитку студента, де студенти отримують всю необхідну соціальну допомогу і підтримку поза навчальним процесом. Наші батьки упродовж цього часу раділи всім нашим успіхам і були поряд, коли ми мали якісь невдачі. Ми щиро вдячні їм за це. Бажаю всім упродовж свого шляху постійно розвиватися і, незважаючи на всі досягнення, ніколи не забувати про своє покликання і людяність», – побажав Ігор Стецюк.

Музичним подарунком від випускників 2019 року була пісня у виконанні Христини Врублевської.

Ще раз щиро вітаємо наших випускників з цією важливою подією у їх житті і зичимо їм успіхів, щастя і професійних вершин!

Пряму трансляцію з урочистого засідання можна переглянути тут: https://www.facebook.com/tdmu.official/videos/661209731061822/

Прес-служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.