Оренда житла обернулася для краянки відкритим кримінальним провадженням

5000 гривень переказала 19-річна дівчина незнайомцю за оренду квартири. Правоохоронці проводять оперативні заходи аби розшукати шахрая.

Потерпіла розповіла, що знайшла в інтернеті оголошення про оренду житла. Зателефонувавши автору допису, псевдоорендар розповів, що працює тільки за передоплатою. Краянка погодилася й здійснила транзакцію. Однак згодом зрозуміла, що її ошукали, адже телефон афериста був вимкнений, а допис видалений.

Відомості про подію працівники відділення поліції № 3 м. Теребовля внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розповідають, що аби не потрапити на гачок, необхідно знати кілька простих фактів про оренду квартир. Перш за все реальні власники квартир ніколи не обмежують свою рекламу одним інтернет-ресурсом. Якщо вам сподобалась пропозиція на сайті-оголошень, під час телефонної розмови запитайте, де ще можна знайти ці апартаменти. Нерідко в людини, яка займається здачею житла в оренду, є особистий сайт. В такому разі, можете бути спокійним за свою безпеку.

Щоб перевірити реальність пропозиції самотужки, достатньо лише ввести номер власника або адресу квартири в пошуковій системі. Ви отримаєте список сайтів, де розміщувались квартири цієї людини.

Ще одне, на що слід звернути увагу, так це банківська картка, на яку просять перечислити кошти. Якщо при спробі сплатити суму не показується, на чиє ім’я вона оформлена, краще відмовитися від такої броні. Аферисти відкривають рахунки саме в таких банках, щоб їх важче було упіймати.

Окрім цього шахраї створюють щоразу нові профілі, адже для цього достатньо лише купити нову сім-карту. Після того, як домовляться про певну кількість завдатків, просто вимикають старий номер і реєструють новий профіль. Тому величезне значення має, як давно власник зареєстрований.

Спробуйте також знайти відгуки про цю квартиру на інших ресурсах. Аферисти вже точно не можуть похвалитися такими досягненнями.