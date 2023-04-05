Любомиру Сливка більше не суддя тернопільського суду

Рішенням Вищої ради правосуддя 30 березня 2023 року Любомиру Сливку звільнено у відставку з посади судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у зв’язку з поданням нею заяви про відставку.

Колектив Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області висловлює щиру вдячність Любомирі Михайлівні за невтомну працю, людяність та високий професіоналізм.

Бажаємо багато життєвої енергії, благополуччя, міцного здоров’я на довгі роки!

Нехай подальша життєва дорога завжди веде вас до омріяних вершин, а доля дарує повні щастям многії літа!