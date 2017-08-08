Ось куди варто звертатися, якщо у квартиру в Тернополі заліз щур

Минулого тижня у помешкання тернополянки через каналізаційні мережі пробрався щур. Як розповідає Ігор Мяковський, директор ТОКП “Профдезинфекція” в місті Тернополі, у випадку підозри, що в дім пробирається непроханий гість, варто відразу телефонувати до їхньої служби.

З приводу проникнення хвостатих у багатоповерхівку через каналізаційні мережі не варто нарікати на обслуговуючі підприємства, адже у всіх тернопільських «жеків» укладені угоди на проведення дератизації у підвальних приміщеннях, як того вимагає закон, каже Ігор Мяковський.

Щурі – це істоти, які в пошуку комфортних умов для існування можуть залізти і на п’ятий, і навіть на дев’ятий поверх. Застерегтися від цього неможливо, хоча в усіх обслуговуючих підприємств є укладені з нами угоди і роботи з дератизації проводяться щомісячно, в деяких підприємствах – через місяць. Ставити принади для щурів ми не можемо ні в каналізаційний колектор, ні в мережі водопостачання ставити принади, адже це прирівнюється до терористичного акту чи хімічної атаки, – пояснює фахівець. – З свого боку обслуговуючі підприємства мають стовідсотково заключені угоди на проведення дератизації. Щодо ОСББ, то лише 15% з них мають угоди, і це дуже грубий розрахунок із врахуванням одноразових викликів. Переважно вони звертаються до служби, коли «припече». У приватному секторі власники також звертаються до нас лише тоді, коли є виявлені тварини. Чимало щурів живе на Новому світі, але роботи з дератизації ми не можемо здійснювати самовільно у приватних угіддях. Отже, за умов, що в одних будинках дератизація здійснюється, в інших ні, щурі таки живуть в місті, пересуваються комунікаціями, шукають собі харчі, а в періоди своєї активності перебувають в пошуку «кращої долі». Живуть щурі не лише у багатоповерхівках, ми регулярно проводимо роботи в парках та біля озера, втім по суті, ми лише регулюємо їхню чисельність, бо знищити щурів повністю неможливо. Отже, навіть коли проводиться дератизація у підвалі, але зараз, у літній період, двері до підвалу відкриті, щур вільно може туди зайти, і в такому випадку не можна нарікати ані на підприємство, яке обслуговує, ані на дезінфектора, який здійснює роботи. Це поодинокі випадки, втім вони мають місце і тернополяни мають розуміти це.

Чи справді коти, яких мешканці підгодовують в підвалах, можуть захистити від пацюків?

Я категорично проти того, щоб коти жили у місцях загального користування, зокрема, у підвалах, адже від щурів вони не рятують (бо в підвалі й так проводиться дезинфекція), а от їхні блохи вивести непросто, доки є джерело їх розповсюдження – коти. Ми щодня отримуємо десятки викликів по Тернополю через блохи. Приміром вчора у двох будинках я нарахував 45 котів. Мав місце епізод, коли жителі знайшли мертвими в підвалі малих котенят і вирішили, що ті потруїлися отрутою для щурів. Але кошеня не буде їсти сиру перлову крупу чи пшеницю. Згодом з’ясувалося, що котів потруїли самі мешканці, яким вже несила булло терпіти «котяче царство». Тож, щоб не доводити до крайнощів, варто котів не лише годувати, а проявити свою турботу, зробивши стерилізацію, щоб їхня популяція не збільшувалася безконтрольно, породжуючи з однієї проблеми іншу. Можу сказати, що зараз маємо в Тернополі надзвичайні проблеми з блохами, але звинувачувати в цьому можна лише тих, хто утримує багато котів в місцях загального користування, а не балансоутримувача чи службу, яка надає послугу з дератизації та дезинсекції.

-Чи є графік проведення дератизації?

Як я вже зазначав, всі обслуговуючі підприємства мають укладені угоди і у відповідності до умов прописаних в них, наші дезінфектори здійснюють роботи. Втім, якогось конкретного графіку в нас немає, бо передбачити як швидко вдасться опрацювати будинки, неможливо. Пояснюю. Наприклад, підприємство має 120 будинків. Щоб провести дератизацію, потрібно знайти ключ і пояснити мешканцям, для чого чужа людина йде в підвальне приміщення. Люди реагують по-різному, часом не пускають. Приміром, недавно трапився випадок, коли нашій працівниці, намагалися нанести тілесні ушкодження, штурхнули її, бо не хотіли давати ключ. У кожному під’їзді, проводячи дератизацію, наш працівник має підписати акти виконаних робіт, а це також затягує процедуру. Робити це треба у відведений законодавством робочий час. Тобто говорити про точний графік не доводиться. Мушу зазначити, що за послугу з будинку ми отримуємо незначні кошти – мінімально 29 гривень, максимум – 70 гривень.

У ситуації, що склалася на вулиці Дружби, 9, фахівці вашої служби порадили обслуговуючому підприємству обстежити повітряну подушку на предмет наявності щурів. Чи міг щур потрапити в каналізацію звідти?

Ні, це виключено, щур не може потрапити в каналізацію безпосередньо з горища чи повітряної подушки. Втім, на слух ми почули писк, і тому припустили, що там може бути вогнище щурів, через що розмістили там принаду. Загалом, таке буває нечасто, щоб в повітряній подушці були гризуни. Однак це не виключено, якщо на технічному поверсі чи повітряній подушці живуть голуби: пташиний послід, мертві пташенята, залишки їжі, пух і трава можуть приваблювати гризунів, але не надовго. На зиму гризуни залишають технічні поверхи та повітряні подушки, але все одно варто дбати про механічне очищення цих приміщень. Після події на Дружби, 9 в підвалі ми провели додаткові роботи, також власниці квартири, де виліз щур з унітазу, дали дезинфіктанти та проінструктували, після чого вона сама провела дезінфекцію в себе вдома. Ці препарати можна використовувати, коли у домі є люди. Також хочу додати, що активність щурів можна розділити на три хвилі: весняну, у літній час, коли виводять потомство, та осінню. В ці періоди є найбільше ризиків, то ж варто бути насторожі.

То все ж, куди телефонувати, коли у дім потрапив небажаний гість?

В обов’язки представників ДСНС не входить відлов гризунів, хоча люди викликають у таких екстримальних випадках саме їх. У нашої служби також немає спецзасобів для безпосереднього відлову гризунів, адже ми – профілактична дезінфекція, тобто здійснюємо профілактику. А от ліквідовувати вогнища та окремі особини шляхом лову ми не можемо. Взагалі, служби, яка може ліквідувати вогнище гризунів – немає. Для здійснення такої діяльності повинні бути відповідні сертифікати, засоби для лову, спецодяг тощо. Втім радимо тернополянам телефонувати у разі виявлення підозри саме до нас за номером телефону 25 09 94. Наші працівники виїдуть на місце і поставлять принаду та механічні засоби лову. Але, мушу зазначити, щур її не буде принаду в перші декілька днів. Він не ризикне цього робити, поки не відчує себе господарем у домі. Впродовж кількох днів ставлять різні види принади: воду, підсолоджену воду, алкоголь (його щурі дуже полюбляють, особливо – домашнє вино). Біля унітазу ставимо спеціальний клей та надаємо препарат, який можна застосовувати безпосередньо в унітазі. Останніми роками ми використовуємо ультразвукові відлякувачі, які працюють таким чином, що створюють тимчасовий дискомофорт для щура. Але, якщо він знайшов собі привабливе місце, то через два-три дні відлякувач його вже не зупинить. Для прикладу, якщо людина чує ультразвук, то вона може уникати потрапляння у приміщення де він є. Втім, коли мова йде про самозбереження, а в тій кімнаті знаходиться їжа, то людина все ж таки зайде туди. Так само і щурі – якийсь час ультразвук їх насторожує, та з часом вони його не бояться і розуміють, що він безпечний. Отже, ультразвукові відлякувачі є неефективними для постійного користування, але, все ж, тимчасово віднадять гризуна. Якщо щур має намір з’явитися з унітазу, то цьому передує шум. Раджу на таке звертати увагу, адже неможливо прогризти гофру за один день. Щур може роздумувати два-три дні, він шумить, товчеться, але таки здійснить надумане. Якщо чуєте сторонні шуми з ванної кімнати – телефонуйте. До слова, для щура достатньо невеличкого отвору, адже вони мають здатність дуже сильно витягуватися. То ж, побачивши найменшу дірку там, де її не повинно бути, не ігноруйте цього. До слова, у щурячих популяцій є так звані «розвідники». Це хворі щурі, які не несуть якоїсь користі для своєї популяції, і, схоже, їх просто відсилають на смерть. За всі роки моєї роботи жодного разу не вдалося впіймати здорового щура – кожен з них мав якесь пошкодження (гематоми, пухлини, пошкоджений хвіст тощо) або захворювання. Отже, попадаються живими лише молоді недосвідчені щуренята, або щури- «розвідники».

Пан Ігор розповів, що щурі є надзвичайно розумними істотами, і це підтверджує не лише той факт, що на небезпечні справи йдуть лише «розвідники». Фахівець розповів, що в дев’яностих роках у Тернополі трапився цікавий випадок. Поруч із одним із банків знаходився житловий будинок. Попри те, що їх відмежовували дуже товсті стіни, щурі пробралися у підвал, де зберігалася морква. Переносячи собі харч у своє поселення, яке було з боку банку, замість моркви вони приносили господарям пачки купюр. Очевидно, таким чином звільняли місце для запасів. Інший курйозний випадок із щурами також трапився у одному з тернопільських закладів громадського харчування, де почав пропадати дорогий коньяк. Власники запідозрили, що до цього причетний хтось із працівників, тому встановили камери відеоспостереження. Яким ж було їхнє здивування, коли вони побачили в записі, як до бару пробираються двоє щурів і вибирають надпиту пляшку (де вже відкритий корок). Пляшку кидають, щоб корок відкрився, і якщо пляшка не розбивалася, то один щур запихав в неї хвіст, а інший його смоктав, і робили так по черзі.

Ми регулярно здійснюємо суцільну дератизацію, у рамках якої обробляються препаратом парки і прилеглі території , прилеглі території до озера та річки Серет, природні зони укриття гризунів тощо. Востаннє такі роботи ми проводили під час весняної міграції – в квітні-травні, згодом ці роботи будуть проведені в вересні жовтні. Однак, як я вже зазначав, це – регуляція чисельності, бо щурі є частиною природи, і не в наших силах їх знищити їх повністю. Також ми періодично визначаємо приблизну чисельність гризунів, зараз у Тернополі вона в межах норми. Не все просто, але необхідні роботи проводяться, ми намагаємо тримати все під контролем. То ж щодо діяльності служби не повинно бути нарікань. Наше КП цілком може конкурувати із з іншими схожими підприємствами і ні в чому їм не поступається, – підсумував Ігор Мяковський.

До слова, за інформацією речника управління ДСНС Ірини Крупи відлов гризунів не входить до компетенції державної служби з надзвичайних ситуацій, то ж не варто турбувати рятувальників у таких ситуаціях.

Більше інформації про пацюків та інших небажаних гостей у тернопільських багатоповерхівках та про те, як з ними боротися, наші читачі зможуть дізнатися згодом.