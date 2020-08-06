Археологи “накопали” цінного матеріалу про Підзамоцький замок

З 27 по 30 липня на території замку с. Підзамочок Бучацького району, проводились археологічні дослідження. Обстеження виконувались археологічною експедицією НЗ «Замки Тернопілля», спільно із Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. Роботи проводились, згідно «Відкритого листа» Інституту археології національної академії наук України, виданого на ім’я Марини Ягодинської. Про це розповідає науковий співробітник Володимир Данилейко.

Метою досліджень було виявлення фундаментів зруйнованих частин споруд замку, вивчення культурних археологічних шарів, тощо..

В ході археологічних обстежень, було закладено 2 розкопи. Перший розкоп, площею 18 м2, було закладено перпендикулярно до південно-східної оборонної стіни на території замку, у вигляді траншеї перерізу умовного «валу». У першому розкопі виявлено 5 об’єктів, а саме: залишки підпірної стіни (крепіди), яму та рів поселення трипільської культури, залишки та площадку печі початку XVII ст., а також культурний шар періоду будівництва замку на глибині 80 см.

Як виявилося, замок у Підзамочку будувався на місці існування тут, більше шести тисяч років тому, поселення трипільської культури.

Окрім цього, в розкопі І було виявлено фрагменти кухонного та столового керамічного посуду та глиняну обмазку житла трипільської культури, кераміку, скло та металеві вироби періоду XVII ст., а також декілька монет, підвіску із символами Перуна, та багато інших цікавих знахідок.

Розкоп ІІ було закладено на місці зруйнованої частини палацу, у північній частині замку, з метою підтвердження, чи спростування наявності північної в’їздової брами. В ході обстежень розкопу 2, було виявлено фундаменти палацу із підвальними приміщеннями, та залишками дверних та віконних пройомів. Думку про існування в північній частині замку в’їздової брами було спростовано. Тим більше, що аналогів замків XVII ст., із двома в’їздовими брамами, на території Тернопільської області, нам не відомо. Як приклад, можна навести Язловецький замок, але там – зовсім інше планування, період (XIV—XVI століття), та й і масштаби не ті.

Оборонні укріплення, на місці Підзамоцького замку, могли існувати і раніше, але вилити світло на дане питання можуть лише додаткові археологічні дослідження оборонних валів, які знаходяться із західної сторони від існуючого замку.

То ж, в цьому році нам вдалось отримати багатий матеріал про Підзамоцький замок, але усе ще попереду. Будуть нові дослідження – будуть нові відкриття, про цю надзвичайно цікаву фортифікаційну споруду Яна Бучацького Творовського.