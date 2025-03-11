Освітній прорив: тернопільський ліцей отримав європейський грант

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» став одним із шести закладів, які отримали грантове фінансування на розвиток освітнього простору. В рамках цієї ініціативи ліцей зможе оновити шкільну бібліотеку, створити клуби, шкільне радіо, облаштувати функціональний простір в укритті та закупити сучасне спортивне обладнання. Сума гранту складає від 3 до 5 тисяч євро.

З 1 вересня 2025 року Тернопільський академічний ліцей розпочне пілотування реформи профільної старшої школи. Участь у цій програмі передбачає впровадження сучасних методик навчання та вдосконалення освітнього процесу.

Грант став можливим завдяки участі керівництва ліцею у спеціальній програмі для освітніх управлінців, де директори пілотних шкіл отримали знання та навички для впровадження змін у своїх закладах. Після завершення програми вони презентували проєкти, які допоможуть їхнім школам розвиватися та покращувати навчальне середовище.

Окрім грантового фінансування, реалізація деяких проєктів відбуватиметься за підтримки місцевих меценатів та бізнесу. Утілення заплановане на літо 2025 року.

Також цьогоріч пілотні ліцеї отримають субвенцію НУШ (Нова українська школа) на обладнання для навчальних кабінетів. Загальний бюджет цієї підтримки становить 500 млн грн.