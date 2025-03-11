Західноукраїнський національний університет запрошує на День відкритих дверей!
Захід відбудеться 6 квітня 2025 року об 11.00 год за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, хол центрального корпусу ЗУНУ.
У програмі:
11.00 – презентація факультетів, інститутів та коледжів ЗУНУ, де ви зможете ознайомитися із широким спектром освітніх програм, знайти спеціальність, яка вас зацікавить;
12.00 – інформаційна сесія щодо особливостей вступу у 2025 році, під час якої ви отримаєте усі необхідні роз’яснення про умови вступу, конкурсні предмети та вимоги до документів.
Долучитися до інформаційної сесії можна в онлайн-режимі у ZOOM.
Ідентифікатор: 656 474 2558
Пароль: 2025
День відкритих дверей – це чудова можливість для майбутніх студентів познайомитись із університетом, побачити студмістечко, дізнатися більше про студентське життя в класичному університеті Тернополя.