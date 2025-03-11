Західноукраїнський національний університет запрошує на День відкритих дверей!

У програмі:

11.00 – презентація факультетів, інститутів та коледжів ЗУНУ, де ви зможете ознайомитися із широким спектром освітніх програм, знайти спеціальність, яка вас зацікавить;

12.00 – інформаційна сесія щодо особливостей вступу у 2025 році, під час якої ви отримаєте усі необхідні роз’яснення про умови вступу, конкурсні предмети та вимоги до документів.