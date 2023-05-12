Пам’ятник Роману Шухевичу планують встановити у Тернополі поряд з Білим домом

Пам’ятник Роману Шухевичу планують встановити у Тернополі поряд з приміщенням обласної ради. Керівник робочої групи зі спорудження пам’ятника Олег Сиротюк розповів Суспільному, що звести пам’ятник планують цього року.

За його словами, за розміром він має бути приблизно такий, як і пам’ятник Степану Бандері, що в парку Шевченка.

“У грудні відбулася сесія, яка проголосувала відповідне питання щодо встановлення пам’ятника Шухевичу в Тернополі. Як наслідок, рішенням обласної ради була утворена робоча група, яка зараз займається робочими питаннями організації цього процесу, тому що безпосередньо вже готової території немає. Ми готуємо і питання благоустрою території і в місці встановлення пам’ятника Роману Шухевичу. Так само ми прийняли рішення і за кілька днів буде розпорядження щодо оголошення конкурсу на пам’ятник”, – каже Олег Сиротюк.

Олег Сиротюк. Суспільне Тернопіль

“Це важлива історична постать, йому варто поставити пам’ятник в Тернополі. Я думаю, що більше треба таких пам’ятників для наших діячів культурних і історичних постатей”, – розповіла тернополянка Олена Сінкевич.

Олена Сінкевич. Суспільне Тернопіль

“Варто поставити пам’ятник нашому герою України. Він заслужив”, – сказав тернополянин Аркадій Комов.

Аркадій Комов. Суспільне Тернопіль

Олег Сиротюк каже, пам’ятник Шухевичу буде неподалік пам’ятника Бандері.

“Так як ми говорили на робочій групі, він буде приблизно таких самих розмірів, як пам’ятник Бандері. Це фактично ключові постаті в боротьбі українців за свободу в ХХ столітті. Вони і будуть розміщені неподалік один від одного і їхні постаті будуть гармонійно поєднуватися тут. Ми вважаємо, що це хороше місце. Тут не буде ніяких огорож, тут буде вільний простір, буде можливість вільного доступу до пам’ятника, можна буде проводити якісь заходи вшанування”.

Пам’ятник Шухевичу втановлять поблизу приміщення облради. Суспільне Тернопіль

Кандидат історичних наук Іван Янюк розповів, що пов’язує Романа Шухевича з Тернопільщиною:

“В цілому, Роман Шухевич – це постать всеукраїнського масштабу. Це один із лідерів національно-визвольної боротьби українців середини ХХ століття, один з лідерів ОУН, багаторічний командир УПА. Тернопільщина, по суті земля, яка його прийняла. Але ще живим він чимало тут бував, тому що наша область перебувала в ореолі діяльності спочатку ОУН, пізніше – УПА. Найважливіші місця, де він був, – підпільний штаб проводу ОУН та командування УПА в селі Бишки на Чортківщині. Він також був одним з організаторів, учасників третього великого збору ОУН, який відбувся неподалік села Золота Слобода, це Козівщина, де його і призначили командувачем УПА. В місті Тернопіль він був в липні 1941 року, де повідомив тернополянам радісну новину про те, що за кілька днів до цього 30 червня 1941 року було відновлено Українську державність”.

Іван Янюк. Суспільне Тернопіль

За словами Олега Сиротюка, кошти на пам’ятник Роману Шухевичу з бюджету області виділяти не будуть, використають гроші благодійників та меценатів.