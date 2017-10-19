Паразити Тернополя. Хто голосував за будівництво у парку Національного Відродження?

Інформація, що останній із міських парків, а саме парк Національного відродження розпочали забудовувати шокувала усіх тернополян. І будуватимуть там соціально-спортивний центр із закладом громадського харчування.

Про те, що із затвердженням змін до сфальшованого генплану міста, забудова цього парку та й усіх зелених зон міста буде можливою ДемАльянс писав у багатьох наших статтях.

Але цього разу хочемо зробити відомими тих людей, котрі безпосередньо долучились до обману громади міста та проголосували за цю забудову СВІДОМО!

Доказом служитимуть фото, відео та аудіо матеріали із громадських слухань справжнього генерального плану Тернополя, засідання міської ради, на якому затверджувався генплан та засідання погоджувальної комісії до змін уже фальшивого генерального плану нашого міста.

Обман громади полягає у тому, що цієї ділянки забудови у парку НЕ БУЛО ПЕРЕДБАЧЕНО в справжньому генеральному плані Тернополя, ЇЇ ДОМАЛЮВАЛИ пізніше, маючи намір обманом захопити у громади зелену зону парку собі під забудову і потім приватизувати. А фігурантами у цій справі є міський голова, чиновники, інститут «Діпромісто» та проектанти, і це все щедро фінансується Надалом за кошти самої громади.

Отже на погоджувальній комісії щодо змін до генплану міста, із відеоматеріалів видно, що за забудову парку Національного Відродження голосували:

1. В.ОСТАПЧУК- заступник міського голови, голова погоджувальної комісії;

«АРХІТЕКТОРИ»

2. М.СОЛОНІНА – начальник відділу містобудівного планування управління містобудування, архітектури та кадастру;

3. М.ГОЛЯКА -начальник КП «Місто»;

4. С.ГОРА- ГАП ТК ТВП «Тернопільархпроект», заступник голови експертної ради з питань містобудування;

5. І.ЧУЛІЙ – ГАП ТК ТВП «Тернопільархпроект»;

6. В.СТАРЕНЬКОВ – архітектор;

7. О.МАРЦЕНЮК- головний спеціаліст управління містобудування, архітектури та кадастру;

8. Д.ЧЕПІЛЬ – голова експертної ради з питань містобудування, архітектор.

ЧИНОВНИКИ

9. Я.РУЦЬКИЙ головний спеціаліст відділу земельних ресурсів;

10. В.КІБЛЯР начальник Тернопільського міського відділу земельних ресурсів;

11. О.МИХАЛЬЧУК головний юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи та представництва інтересів в судових інстанціях управління правового забезпечення Тернопільської міської ради;

ПІДПРИЄМЦІ

12. Я.ШЕВЧУК директор СМП «Геодезія».

Та інші члени всього їх 24. Крім того слід зазначити, що у голосуванні приймали участь сторонні невідомі особи котрі не ідентифіковані як зазначені у протоколі члени комісії але їх голоси враховано «ЗА». Утримались 5 чоловік, на кадрах відеозйомки зафіксовано тільки двох М.КОСТІВ директор ДП «Тернопільгеодезцентр» та СТАНЬКО- представник ГО «Ідея нації» , а ПРОТИ проголосувало четверо.

Ми майже впевнені, що за забудову голосували ще й п. БЕСАГА В.Й. та п. ГОРДІЙ І.Р. – нинішній автор цього проекту, який уже давно долучився до знищення історичного ареалу міста по вул. О. Кульчицької.

Підлістю виглядає те, що значна кількість членів зафіксована на відеоматеріалах громадських слухань та засідань міської ради, де затверджувався генплан Тернополя і вони бачили, що ніякої забудови у парку не передбачалось, та й не могло бути, адже Українські норми це забороняють. Парки у всіх цивілізованих країнах захищені законами і слідкує за цим громада. Ми зараз аналізуємо, які особисті інтереси вирішив міський голова цим членам за громадський кошт або майно, що буде повідомлено додатково.

Жахливим для міста є те, що за забудову голосували архітектори, котрі уособлюють собою правління Тернопільської обласної організації Національної спілки архітекторів України. А як же дотримання Правил професійної етики архітектора та Угоди з питань етики і поведінки, прийнятої Міжнародною спілкою архітекторів. Невже пани архітектори вирішили, що підтримуючи фальсифікацію генплану, порушення будівельних норм та законів України вони діють в інтересах суспільства?

Тепер чекаємо офіційних пояснень від членів комісії стосовно їх позиції щодо забудови будівлями відкритого простору зеленої зони загального призначення парку Національного відродження, що дасть можливість встановити усіх осіб причетних до скандальної забудови.

Тернополяни мають право знати як своїх героїв так і негідників-паразитів які живуть за кошти громади, шкодили та шкодять їй.

ДемАльянс Тернопіль