У Тернополі конфлікт за конфліктом

Спроби влади здійснювати ущільнену забудову наштовхуються на супротив місцевих жителів. А події останніх днів свідчать про виникнення нової «гарячої» будівельної точки.

– Власник земельної ділянки на вулиці Заміській, 16 з 2003 року збільшив її з 8 до майже 20 сотих. Він має намір звести 8-миповерховий будинок на 2 під’їзди. Сусіди проти. Від початку будови нас відділяє одне голосування за зміну цільового призначення, – повідомив секретар міської ради Віктор Шумада.

Як вдалося дізнатися «Репортеру», площа земельної ділянки несподівано збільшилася через те, що у ЖЕКу зникли документи на прибудинкову територію для обслуговування сусіднього будинку. Попередній балансоутримувач КП ЖЕК-7 передав інвентарну справу без сторінки, де вказано її площу. Люди, обізнані з цією земельною оборудкою, кажуть, що це ще не всі «сюрпризи» для мешканців сусідніх будинків.

Місцеві мешканці провели збори, на яких висловилися проти будь-яких будов під їхніми вікнами. Представник міської ради запевнив жителів, що якщо забудовник не піде на компроміс, то ніякої будови не буде. Але тернополяни не вперше чують подібні обіцянки тернопільської влади. Проблему заговорюють, а потім роблять те, що запланували і люди залишаються біля розбитого корита.