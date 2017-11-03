Петиція «Тротуар в провулку Галицькому». Підписи зібрано!

Петиція, якою пропонувалося обладнати провулок Галицький, що з’єднує вулиці Галицьку та Збаразьку, набрала необхідну кільсть голосів, аби її розглянули в Тернопільській міській раді.

Станом на 3 листопада, петицію підписали 312 осіб з 300 необхідних.

“Провулок має закритий поворот, що створює аварійні ситуації та загрозу життю і здоров’ю перехожим, — йдеться у петиції. — Обладнання провулку тротуаром забезпечить безпеку руху для водіїв та пішоходів, особливо у зимову пору року”.

Сподіваємося, Тернопільська міська рада віднайде бюджетний або позабюджетний механізм облаштування тротуару в небезпечному для пішоходів провулку Тернополя. Відповідь повинні оприлюднити не пізніше 16 листопада 2017 р.