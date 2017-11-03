Понад 15 військових священиків Тернопільщини побували на війні

1 листопада в приміщенні Тернопільського єпархіального управління відбулися збори військових священиків Тернопільської області.

Очолив збори Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

В заході взяли участь перший заступник голови СУВД протоієрей Тарас Мельник, головний військовий священика Рівненської єпархії протоієрея Тарасія Волянюка-голова регіонального відділення, старший військовий священик Тернопільської єпархії протоієрей Вячеслав Кізілов та військові священики Тернопільської єпархії.

Понад 15 військових священиків Тернопільщини побували не в одній ротації в зоні АТО.

Перший заступник голови СУВД протоієрей Тарас Мельник подякував за відмінну працю та відповів на всі запитання присутніх. Під час зборів було підсумовувано роботу за минулий рік та обговорено перспективи майбутнього розвитку капеланства.