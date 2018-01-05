Де у Тернополі можна зустріти зимову казка (фото)

Свята Різдва чекають з нетерпінням і дорослі, і малі. Воно приносить чимало радості та веселощів. Свято тішить своїм затишком, спокоєм та надіями на краще майбутнє. Ознайомлення учнівської молоді з різдвяними традиціями, залучення її до вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу є важливим напрямом патріотичного виховання. Бо саме в такій атмосфері можна виховати людину-громадянина, людину-патріота, основними рисами якого є національна самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, шанобливе ставлення до народних традицій, звичаїв, обрядів.

Ознайомити містян та гостей м. Тернополя з творчими доробками учнів і вихованців закладів освіти області покликана виставка «Зимова казка. Різдвяно-новорічна атрибутика», яка представлена в Українському домі «Перемога» м. Тернополя.

Тематична виставка представлена у трьох експозиціях: «Новорічні композиції», «Дідух – різдвяний дух», «Українське село зустрічає Різдво».

Відвідати виставку «Зимова казка. Різдвяно-новорічна атрибутика» в Українському домі «Перемога» можна до 21 січня 2018р.