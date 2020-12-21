Технология 3D уже давно перестала быть новинкой, поскольку зарекомендовала себя с положительной стороны во многих сферах. Фильмами с трехмерным эффектом уже не удивить никого. Знаменитые рисунки на асфальте от талантливых художников завораживают миллионы зрителей по всему миру. Даже в канцелярии появились необычные 3д ручки, при помощи которых дети могут самостоятельно создавать объемные рисунки. Что же касается фото обоев, то современное качество печати также не выдержало давления со стороны развития технологий и предложило покупателям совершенно уникальные и фантастические, нереальные 3D фотообои.

Особенности 3д фотообоев

3д фотообои, в первую очередь, отличаются своей уникальностью, эксклюзивностью передачи изображения. Подобные картины создают впечатление реального присутствия объекта с обоев в комнате. Независимо от сюжета, смотреть на трехмерные обои можно бесконечно, не переставая удивляться уникальным возможностям полотна. Высококачественная печать, а также ответственная работа дизайнеров позволяют создавать абсолютно неподражаемые, красивые шедевры для украшения интерьеров любого стиля.

В зависимости от формата и размера полотна, 3d фотообои можно использовать для оформления комнаты любой площади. Главное правильно подобрать тематику и оценить размер свободного пространства на стене. Используя подобное решение можно с легкостью преобразить не только комнату в доме, но и холлы гостиниц, банкетные залы ресторанов, барные стойки в ночных клубах.

Виды трехмерных обоев

Каталог, который предлагает ко вниманию покупателей наш магазин предлагает рассмотреть 3д фото обои в формате:

стандартные – универсальные, подходят для оформления любого помещения, как кухни, так и переговорного кабинета в офисе

одинарные – с нанесенным рисунком в виде фрагмента, который может отнимать как часть стены, так и покрывать всю ее площадь

панорамные – самые эффектные, способные расширить пространство, стереть грани, погрузиться в необыкновенную атмосферу изображения. Требуют много места, идеальны для огромных помещений.

Также, заказать можно флуоресцентные, поистине волшебные полотна, которые поражают воображение игрой красок в свете специального освещения. Светоотражающие фотообои – это уже настоящее искусство, поскольку помимо стандартной фотопечати и основы, на них вручную наносится светящаяся краска.

Купить 3д обои

Интернет-магазин http://artside.com.ua/ предлагает купить трехмерные фото обои с доставкой по городу Киев и всей стране Украина. Мы сможем показать своим гостям абсолютно уникальные полотна, которые впишутся в интерьер, независимо от выбранного для него стиля. Также, предлагаем услугу изготовление обоев на заказ. Любое изображение, которое гость захочет увидеть на стене в своем доме, мы перенесем на выбранную основу в максимально сжатые сроки. Подобная возможность позволяет создавать абсолютно уникальные полотна, которые подчеркивают индивидуальность и характер своего обладателя.

Цена зависит от размера, особенностей фотообоев, производителя. Стараемся предлагать наиболее оптимальные варианты с учетом требований и пожеланий к полотнам. У нас:

консультационная помощь

возможность приобрести любые фото обои исключительного качества: шовные и бесшовные

приемлемая стоимость

оперативное оформление заявки

дизайн любой сложности

вежливое, внимательное общение.

С вопросами и предложениями, просим звонить по указанным в контактной информации телефонам, а также писать менеджерам посредством диалогового окошка на сайте магазина.