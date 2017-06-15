Поліцейські знайшли водія, який вчинив у Тернополі аварію та втік

На вулиці Злуки водій Peugeot Partner, не дотримавшись безпечної дистанції і не розрахувавши безпечної швидкості руху, спричинив зіткнення з автомобілем Fiat Scudo. Після чого винуватець ДТП з місця події зник. Подія трапилася 13 червня, близько 18-ї години.

Потерпілий звернувся на службу 102. Він запам’ятав марку автомобіля і державний номерний знак винуватця ДТП. Патрульні поліцейські передали дані в орієнтування іншим екіпажам.

За деякий час, автомобіль Peugeot Partner інспектори виявили на вулиці Текстильній. Водій перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. На правопорушника патрульні склали протоколи за ст. 124 КУпАП (ДТП), ст. 122-4 КУпАП (З’їзд з місця ДТП) та ст.130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння). Також винесли постанову за ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів).