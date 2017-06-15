Футбольний клуб “Нива” відвідав президент ПФЛ Сергій Макаров

13 червня у гості до футбольного клубу “Нива” Тернопіль завітав Президент Професійної футбольної ліги Сергій Макаров.

Очільник ПФЛ провів кількагодинну зустріч з керівництвом та тренерським штабом ФК “Нива”, під час якої були обговорені перспективи розвитку клубу, який уже цього року може стати професійним та виступати у чемпіонаті Другої ліги.

У ході зустрічі, Сергій Макаров побував на території спортивного комплексу “Ватра” та ознайомився з перебігом реконструкції майбутньої бази для футбольного клубу “Нива”. Сергій Дмитрович був вражений масштабами проекту та висловив надію, що у найближчому майбутньому наш клуб отримає сучасну спортивну базу та інфраструктуру.

На останок сторони ще раз підтвердили зацікавленість у спільній довготривалій співпраці між футбольним клубом “Нива” та Професійною футбольною лігою. “Спільно із вами, ми зробимо все можливе для того, щоб професійний футбол у Тернопільському краї неодмінно прогресував та мав інтерес серед місцевих уболівальників” — підвів підсумки тривалої зустрічі Сергій Макаров.

Нагадаємо, що футбольний клуб “Нива” отримав атестат для участі у чемпіонаті Другої ліги сезону 2017/18, але остаточне рішення прийме ПФЛ на своїй Конференції 21 червня.

Прес-служба футбольного клубу “Нива”