Понад 1180 систем термінового виклику поліції встановлені на Тернопільщині
Вони розміщені переважно в розважальних закладах і ресторанах (76), у банківських установах (56), на підприємствах (56), але найчастіше на об’єктах торгівлі – 229.
Торік ними обладнали всі 575 закладів загальної середньої освіти.
Безпосередньо на вулицях, у публічних місцях, встановлено 65 систем термінового виклику поліції.
Це соціальна ініціатива Департаменту поліції охорони, спрямована на запобігання вуличним правопорушенням. Громадянам вона дає змогу викликати правоохоронців у разі потреби одним натиском на кнопку, а правоохоронцям – іще оперативніше реагувати на порушення громадського порядку .
Перелік публічних місць, де встановлені системи термінового виклику поліції, оприлюднений на офіційному сайті поліції охорони.
Консультацію щодо можливості встановлення такої системи можна отримати за номером 9899 (дзвінки з мобільних телефонів безкоштовні).